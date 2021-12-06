06 декабря 2021

Половина челябинцев игнорируют маски в общественном транспорте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проверка водителей и пассажиров на соблюдение масочного режима. Челябинск, маршрутное такси, маршрутка, городской транспорт, маска защитная, сиз, средства индивидуальной защиты
За время рейда было составлено 58 протоколов за отсутствие медицинской маски Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Челябинске лишь половина пассажиров в общественном транспорте находятся в масках. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска, за время рейда 7 декабря проверено 19 транспортных средств.

«С утра на маршрутах города было проверено 19 транспортных средств — из них 2 троллейбуса, 1 трамвай, 4 автобуса и 12 маршрутных такси. При проверках выявлено, что все водители и кондукторы используют средства индивидуальной защиты, а среди пассажиров только 50% находятся в транспорте в масках», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации.

В мэрии добавили, что накануне, 6 декабря, проводились рейды по крупным ТРК города. По результатам проверки, сотрудниками полиции за нарушение масочного режима было составлено 58 протоколов.

Как доложил накануне главе Челябинска Наталье Котовой на аппаратном совещании вице-мэр по экономическому развитию Игорь Постнов, рейды по ТРК на предмет соблюдения санитарных требований проходят регулярно. Так, за прошлую неделю в ходе них было оформлено 137 протоколов о нарушении масочного режима.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Челябинске лишь половина пассажиров в общественном транспорте находятся в масках. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска, за время рейда 7 декабря проверено 19 транспортных средств. «С утра на маршрутах города было проверено 19 транспортных средств — из них 2 троллейбуса, 1 трамвай, 4 автобуса и 12 маршрутных такси. При проверках выявлено, что все водители и кондукторы используют средства индивидуальной защиты, а среди пассажиров только 50% находятся в транспорте в масках», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации. В мэрии добавили, что накануне, 6 декабря, проводились рейды по крупным ТРК города. По результатам проверки, сотрудниками полиции за нарушение масочного режима было составлено 58 протоколов. Как доложил накануне главе Челябинска Наталье Котовой на аппаратном совещании вице-мэр по экономическому развитию Игорь Постнов, рейды по ТРК на предмет соблюдения санитарных требований проходят регулярно. Так, за прошлую неделю в ходе них было оформлено 137 протоколов о нарушении масочного режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...