Половина челябинцев игнорируют маски в общественном транспорте

За время рейда было составлено 58 протоколов за отсутствие медицинской маски Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В Челябинске лишь половина пассажиров в общественном транспорте находятся в масках. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска, за время рейда 7 декабря проверено 19 транспортных средств.

«С утра на маршрутах города было проверено 19 транспортных средств — из них 2 троллейбуса, 1 трамвай, 4 автобуса и 12 маршрутных такси. При проверках выявлено, что все водители и кондукторы используют средства индивидуальной защиты, а среди пассажиров только 50% находятся в транспорте в масках», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации.

В мэрии добавили, что накануне, 6 декабря, проводились рейды по крупным ТРК города. По результатам проверки, сотрудниками полиции за нарушение масочного режима было составлено 58 протоколов.

Как доложил накануне главе Челябинска Наталье Котовой на аппаратном совещании вице-мэр по экономическому развитию Игорь Постнов, рейды по ТРК на предмет соблюдения санитарных требований проходят регулярно. Так, за прошлую неделю в ходе них было оформлено 137 протоколов о нарушении масочного режима.