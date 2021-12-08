Челябинцы собирают деньги на памятник главе, умершему от COVID

На момент смерти Александру Неклюдову было 67 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В Пластовском районе (Челябинская область) объявлен сбор средств на изготовление памятника покойному главе района Александру Неклюдову. Как сообщается на сайте администрации района, сбор средств осуществляет благотворительный фонд «Бирюзовый».

«Объявлен сбор средств на изготовление и установку памятника Александру Васильевичу Неклюдову! Сбор средств осуществляет благотворительный фонд „Бирюзовый“», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Пласта.

В мэрии добавили, что пункты сбора средств будут располагаться в управлениях социальной защиты населения, и образования. Также сделать пожертвование на изготовление памятника можно в редакции «Знамя Октября». Деньги из пунктов сбора будут перечисляться на счет фонда. Кроме того, в администрации отметили, что перевести деньги можно по имеющимся квитанциям в ПАО «Челябинвестбанк».

URA.RU связалось с одним из учредителей фонда «Бирюзовый» Антоном Рыжим с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации комментария не последовало.

Александр Неклюдов скончался от ковидной пневмонии 18 сентября 2020 года. Несколько недель врачи боролись за его жизнь. Неклюдов руководил районом почти 30 лет.