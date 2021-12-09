Челябинка убила закодированного мужа за пьянку

Убийство случилось во время семейного конфликта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Верхнем Уфалее местная жительница убила ранее закодированного от пьянства мужа, а после написала заявление его пропаже. Как сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР Челябинской области, таким образом женщина хотела отвести от себя подозрения.

«В ходе семейной ссоры обвиняемая нанесла супругу несколько ударов ножом. После чего скрыла тело в малолюдном месте, и заявила о пропаже в полицию», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР.

В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело по ч.1 ст 105 УК РФ. Убийство было раскрыто в короткие сроки. Сейчас женщина отправлена в ИВС.

Ранее в Челябинске осудили сотрудницу детского сада, которая во время конфликта вооружилась ножом, и нанесла им несколько ударов мужу. От полученных ран мужчина скончался на месте.