09 декабря 2021

Челябинка убила закодированного мужа за пьянку

© Служба новостей «URA.RU»
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Убийство случилось во время семейного конфликта Фото:

В Верхнем Уфалее местная жительница убила ранее закодированного от пьянства мужа, а после написала заявление его пропаже. Как сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР Челябинской области, таким образом женщина хотела отвести от себя подозрения.

«В ходе семейной ссоры обвиняемая нанесла супругу несколько ударов ножом. После чего скрыла тело в малолюдном месте, и заявила о пропаже в полицию», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР.

В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело по ч.1 ст 105 УК РФ. Убийство было раскрыто в короткие сроки. Сейчас женщина отправлена в ИВС.

Ранее в Челябинске осудили сотрудницу детского сада, которая во время конфликта вооружилась ножом, и нанесла им несколько ударов мужу. От полученных ран мужчина скончался на месте.

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В Верхнем Уфалее местная жительница убила ранее закодированного от пьянства мужа, а после написала заявление его пропаже. Как сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР Челябинской области, таким образом женщина хотела отвести от себя подозрения. «В ходе семейной ссоры обвиняемая нанесла супругу несколько ударов ножом. После чего скрыла тело в малолюдном месте, и заявила о пропаже в полицию», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР. В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело по ч.1 ст 105 УК РФ. Убийство было раскрыто в короткие сроки. Сейчас женщина отправлена в ИВС. Ранее в Челябинске осудили сотрудницу детского сада, которая во время конфликта вооружилась ножом, и нанесла им несколько ударов мужу. От полученных ран мужчина скончался на месте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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