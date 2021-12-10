Обвиняемый в хищениях экс-депутат объяснился за «золотой» особняк

10 декабря 2021 в 19:02 Размер текста - 17 +

У Виталия Латышева нашли дорогие вещи и предметы интерьера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший депутат Неклиновского районного собрания Ростовской области Виталий Латышев, подозреваемый в хищении денег, объяснился по поводу обвинений в свой адрес. Он заявил, что часть он «несет в семью», потому что ему как учредителю полагаются дивиденды. До этого у него нашли «золотой» особняк. «На сегодняшний день, конечно, мне неприятно это слышать, потому что большая часть денег вкладывается. Что-то, конечно, и несу я в семью — то, что заработал от деятельности лагерей. Как учредителю мне причитаются дивиденды», — цитируют «Известия» Виталия Латышева. Он сказал, что не имеет отношения к финансовой деятельности детских лагерей, а является учредителем. Латышев заявил, что не согласен с обвинением в хищении денег, которые выделили на питание детей в лагерях. По его словам, выделенные деньги тратят на создание материальной базы четырех работающих детским лагерей. «У кого-то, видимо, сложилось мнение, что я живу не по средствам, наверное, и что в большой степени благодаря тому, что я ворую у детей. Но как вам пояснил директор данного учреждения, я сейчас вообще никакого отношения не имею к финансовой деятельности предприятий. Я являюсь просто учредителем», — сказал он. Экс-депутата подозревают в коррупции, до отставки он возглавлял детские лагеря. С 2015 по 2021 год Минтрудсозразвития выделили организациям Латышева более 1 млрд рублей на оздоровление детей-сирот из малоимущих и неблагополучных семей. Его заподозрили в хищении денег, которые направлялись на отдых детей, передает Vse42.ru. По месту жительства Латышева нашли особняк с дорогими вещами и предметами интерьера, а также антиквариатом. У него обнаружили бассейн и позолоченную ванну, пишет Nation News. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Бывший депутат Неклиновского районного собрания Ростовской области Виталий Латышев, подозреваемый в хищении денег, объяснился по поводу обвинений в свой адрес. Он заявил, что часть он «несет в семью», потому что ему как учредителю полагаются дивиденды. До этого у него нашли «золотой» особняк. «На сегодняшний день, конечно, мне неприятно это слышать, потому что большая часть денег вкладывается. Что-то, конечно, и несу я в семью — то, что заработал от деятельности лагерей. Как учредителю мне причитаются дивиденды», — цитируют «Известия» Виталия Латышева. Он сказал, что не имеет отношения к финансовой деятельности детских лагерей, а является учредителем. Латышев заявил, что не согласен с обвинением в хищении денег, которые выделили на питание детей в лагерях. По его словам, выделенные деньги тратят на создание материальной базы четырех работающих детским лагерей. «У кого-то, видимо, сложилось мнение, что я живу не по средствам, наверное, и что в большой степени благодаря тому, что я ворую у детей. Но как вам пояснил директор данного учреждения, я сейчас вообще никакого отношения не имею к финансовой деятельности предприятий. Я являюсь просто учредителем», — сказал он. Экс-депутата подозревают в коррупции, до отставки он возглавлял детские лагеря. С 2015 по 2021 год Минтрудсозразвития выделили организациям Латышева более 1 млрд рублей на оздоровление детей-сирот из малоимущих и неблагополучных семей. Его заподозрили в хищении денег, которые направлялись на отдых детей, передает Vse42.ru. По месту жительства Латышева нашли особняк с дорогими вещами и предметами интерьера, а также антиквариатом. У него обнаружили бассейн и позолоченную ванну, пишет Nation News.