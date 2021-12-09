Депутат Госдумы нашел замену вахтовикам в нефтяных компаниях ХМАО

Нефтяников призывает активнее использовать выпускников местных вузов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Властям ХМАО и нефтяным компаниям предложили более активно заменять вахтовиков на выпускников югорских вузов. Об этом по итогам круглого стола, посвященного подготовке кадров, который проходил в Ханты-Мансийске сообщил депутат Госдумы Павел Завальный в своем аккаунте в социальных сетях.

«Участники круглого стола рекомендуют профильным департаментам правительства округа проанализировать практику использования вахтового метода работы нефтегазовыми компаниями в разрезе профессий рабочих и инженерно-технического персонала. А также разработать перспективный план мероприятий по стимулированию привлечения и использования выпускников образовательных учреждений Югры на рабочие места, связанные с вахтовым методом работы», — сообщил Завальный.

Депутат Госдумы озвучил статистику, согласно которой молодым людям в возрасте до 24 лет сложнее найти работу, чем в более старшем возрасте. «То есть мы теряем будущих рабочих, инженеров, специалистов реального сектора, и остаемся с курьерами и продавцами из Макдональдса с одной стороны, а с другой стороны молодые люди теряют возможность состояться в жизни, создать семью, взять ипотеку, достойно прожить жизнь», — добавил Завальный.

Ранее URA.RU сообщало, что Завальный предлагал повысить пенсии жителям северных регионов. Он рассчитывает, что это предложение будет учтено, которое вошло в резолюцию федерального независимого профсоюза России будет учтено правительством РФ.