Украина засекретила данные о применении в Донбассе ракет из США

Новые виды вооружения Украина перебросила на донбасский фронт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Украине засекретили информацию об ударных турецких беспилотниках Bayraktar и американских ПТРК Javelin, приобретенных страной. Об этом сообщается в ответе Генштаба ВСУ изданию «Украинские новости».

«Информация о применении разведывательно-ударных беспилотных комплексов Bayraktar TB2 и переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin в районе проведения операции Объединенных сил относится к служебной», — ответили в Генштабе на запрос журналистов.

Украина ранее закупила у Турции ударные беспилотники Bayraktar. Один из них некоторое время назад был изспользован в Донбассе — он уничтожил артиллерийское орудие ополченцев. Позже на линии фронта появились американские ПТРК Javelin.