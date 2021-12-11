Украина засекретила данные о применении в Донбассе ракет из США

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Донецкий аэропорт: старый терминал., аэропорт донецка
Новые виды вооружения Украина перебросила на донбасский фронт Фото:

На Украине засекретили информацию об ударных турецких беспилотниках Bayraktar и американских ПТРК Javelin, приобретенных страной. Об этом сообщается в ответе Генштаба ВСУ изданию «Украинские новости».

«Информация о применении разведывательно-ударных беспилотных комплексов Bayraktar TB2 и переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin в районе проведения операции Объединенных сил относится к служебной», — ответили в Генштабе на запрос журналистов.

Украина ранее закупила у Турции ударные беспилотники Bayraktar. Один из них некоторое время назад был изспользован в Донбассе — он уничтожил артиллерийское орудие ополченцев. Позже на линии фронта появились американские ПТРК Javelin.

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На Украине засекретили информацию об ударных турецких беспилотниках Bayraktar и американских ПТРК Javelin, приобретенных страной. Об этом сообщается в ответе Генштаба ВСУ изданию «Украинские новости». «Информация о применении разведывательно-ударных беспилотных комплексов Bayraktar TB2 и переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin в районе проведения операции Объединенных сил относится к служебной», — ответили в Генштабе на запрос журналистов. Украина ранее закупила у Турции ударные беспилотники Bayraktar. Один из них некоторое время назад был изспользован в Донбассе — он уничтожил артиллерийское орудие ополченцев. Позже на линии фронта появились американские ПТРК Javelin.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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