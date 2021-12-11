Ученый РАН дал советы, как уберечь себя от деменции

12 декабря 2021 в 05:23 Размер текста - 17 +

Деменция является следствием поражения нервной системы Фото: Анна Майорова © URA.RU На сегодняшний день не существует эффективных методов борьбы с деменцией, однако можно попытаться предотвратить появление этой болезни. О том, что предшествует деменции, какие симптомы проявляются во время этой болезни и как помешать ее развитию, рассказал старший научный сотрудник Института высшей нервной деятельности РАН Семен Голошейкин. «ВОЗ рекомендует поддержание умеренного уровня физической нагрузки, регулярную тренировку когнитивных навыков и способностей с помощью игр и хобби, требующих интенсивного вовлечения памяти и логики мышления. Большое значение придается должному уровню социального взаимодействия», — рассказал врач в разговоре с радио Sputnik о способах уберечь себя от деменции. Семен Голошейкин предупредил, что при этом синдроме больной перестает мыслить, запоминать, ориентироваться в пространстве и времени, как он мог делать это будучи здоровым человеком. Специалист утверждает, что чаще всего встречаются два вида деменции: атрофическая (вызванная, например, болезнью Альцгеймера) и сосудистая. По данным ВОЗ, сейчас в мире насчитывается более 55 миллионов людей с различными нарушениями, связанными с деменцией. Нейрофизиолог рассказал о факторах, которые повышают риск возникновения опасного синдрома. В их число входит гипертония, диабет, высокий уровень холестерина, ожирение, депрессия и алкоголизм. Что касается поведенческого уровня, к развитию деменции может привести изолирование от общества. Врач также назвал вредные привычки, такие как курение, злоупотребление алкоголем, а также нестабильный режим сна факторами возникновения синдрома. О том, что коронавирус может вызывать деменцию, рассказал главный внештатный психиатр Москвы, главврач ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница № 1 имени Алексеева», профессор Георгий Костюк. Он сообщил, что во время протекания заболевания коронавирусной инфекции, в организме человека возникает токсическая нагрузка, гипоксия, развитие аутоимунных процессов. По словам Георгия Костюка, все это может способствовать развитию тяжелых расстройств, в том числе психических. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На сегодняшний день не существует эффективных методов борьбы с деменцией, однако можно попытаться предотвратить появление этой болезни. О том, что предшествует деменции, какие симптомы проявляются во время этой болезни и как помешать ее развитию, рассказал старший научный сотрудник Института высшей нервной деятельности РАН Семен Голошейкин. «ВОЗ рекомендует поддержание умеренного уровня физической нагрузки, регулярную тренировку когнитивных навыков и способностей с помощью игр и хобби, требующих интенсивного вовлечения памяти и логики мышления. Большое значение придается должному уровню социального взаимодействия», — рассказал врач в разговоре с радио Sputnik о способах уберечь себя от деменции. Семен Голошейкин предупредил, что при этом синдроме больной перестает мыслить, запоминать, ориентироваться в пространстве и времени, как он мог делать это будучи здоровым человеком. Специалист утверждает, что чаще всего встречаются два вида деменции: атрофическая (вызванная, например, болезнью Альцгеймера) и сосудистая. По данным ВОЗ, сейчас в мире насчитывается более 55 миллионов людей с различными нарушениями, связанными с деменцией. Нейрофизиолог рассказал о факторах, которые повышают риск возникновения опасного синдрома. В их число входит гипертония, диабет, высокий уровень холестерина, ожирение, депрессия и алкоголизм. Что касается поведенческого уровня, к развитию деменции может привести изолирование от общества. Врач также назвал вредные привычки, такие как курение, злоупотребление алкоголем, а также нестабильный режим сна факторами возникновения синдрома. О том, что коронавирус может вызывать деменцию, рассказал главный внештатный психиатр Москвы, главврач ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница № 1 имени Алексеева», профессор Георгий Костюк. Он сообщил, что во время протекания заболевания коронавирусной инфекции, в организме человека возникает токсическая нагрузка, гипоксия, развитие аутоимунных процессов. По словам Георгия Костюка, все это может способствовать развитию тяжелых расстройств, в том числе психических.