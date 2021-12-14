Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в политику должны идти уважаемые люди, а не проталкиваться бренды, как это происходит сейчас. С таким мнением он выступил на пленарном заседании Государственной Думы.
«В партии главное — человек. И когда речь идет о выборах, на них должны идти люди, а мы пытаемся протащить бренды и себя защитить в этих брендах», — заявил Володин. Спикер отметил, что такая ситуация несет опасность.
Володин сообщил, что партийная система призвана защищать страну от различных вызовов и угроз. Именно поэтому на службе у государства должны находиться уважаемые люди, отметил спикер Госудумы.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в политику должны идти уважаемые люди, а не проталкиваться бренды, как это происходит сейчас. С таким мнением он выступил на пленарном заседании Государственной Думы. «В партии главное — человек. И когда речь идет о выборах, на них должны идти люди, а мы пытаемся протащить бренды и себя защитить в этих брендах», — заявил Володин. Спикер отметил, что такая ситуация несет опасность. Володин сообщил, что партийная система призвана защищать страну от различных вызовов и угроз. Именно поэтому на службе у государства должны находиться уважаемые люди, отметил спикер Госудумы.