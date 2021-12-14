14 декабря 2021

Володин раскритиковал партийную систему РФ. «Пытаемся протащить бренды и себя защитить»

© Служба новостей «URA.RU»
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Организационное собрание фракции политической партии
Володин заявил, что в партийная система РФ должна защищать страну от угроз Фото:

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в политику должны идти уважаемые люди, а не проталкиваться бренды, как это происходит сейчас. С таким мнением он выступил на пленарном заседании Государственной Думы.

«В партии главное — человек. И когда речь идет о выборах, на них должны идти люди, а мы пытаемся протащить бренды и себя защитить в этих брендах», — заявил Володин. Спикер отметил, что такая ситуация несет опасность.

Володин сообщил, что партийная система призвана защищать страну от различных вызовов и угроз. Именно поэтому на службе у государства должны находиться уважаемые люди, отметил спикер Госудумы.

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в политику должны идти уважаемые люди, а не проталкиваться бренды, как это происходит сейчас. С таким мнением он выступил на пленарном заседании Государственной Думы. «В партии главное — человек. И когда речь идет о выборах, на них должны идти люди, а мы пытаемся протащить бренды и себя защитить в этих брендах», — заявил Володин. Спикер отметил, что такая ситуация несет опасность. Володин сообщил, что партийная система призвана защищать страну от различных вызовов и угроз. Именно поэтому на службе у государства должны находиться уважаемые люди, отметил спикер Госудумы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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