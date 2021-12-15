15 декабря 2021

Пермячка насмерть отравила новорожденную внучку уксусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок скончался от отравления Фото:

В Пермском крае женщина намеренно напоила новорожденную внучку уксусной кислотой. Девочка скончалась от ожога пищевода.

«В декабре 2020 года виновная в ванной комнате своей квартиры приняла роды у дочери. Не желая содержать и воспитывать новорожденную девочку, влила ребенку в рот уксусную кислоту, что повлекло ее смерть», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Ранее URA.RU рассказывало, что тело младенца нашли в мусорном баке.

Пермский краевой суд признал женщину виновной по п. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью). Ее отправили на 12 лет в колонию общего режима.

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В Пермском крае женщина намеренно напоила новорожденную внучку уксусной кислотой. Девочка скончалась от ожога пищевода. «В декабре 2020 года виновная в ванной комнате своей квартиры приняла роды у дочери. Не желая содержать и воспитывать новорожденную девочку, влила ребенку в рот уксусную кислоту, что повлекло ее смерть», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Ранее URA.RU рассказывало, что тело младенца нашли в мусорном баке. Пермский краевой суд признал женщину виновной по п. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью). Ее отправили на 12 лет в колонию общего режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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