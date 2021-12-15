Пермячка насмерть отравила новорожденную внучку уксусом

Ребенок скончался от отравления Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Пермском крае женщина намеренно напоила новорожденную внучку уксусной кислотой. Девочка скончалась от ожога пищевода.

«В декабре 2020 года виновная в ванной комнате своей квартиры приняла роды у дочери. Не желая содержать и воспитывать новорожденную девочку, влила ребенку в рот уксусную кислоту, что повлекло ее смерть», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Ранее URA.RU рассказывало, что тело младенца нашли в мусорном баке.

Пермский краевой суд признал женщину виновной по п. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью). Ее отправили на 12 лет в колонию общего режима.