Синоптики предупреждают о резком похолодании в ХМАО

В ХМАО ожидается похолодание до -35 градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ХМАО после температуры в 5-10 градусов ниже нуля ожидается резкое похолодание до -35 градусов. Синоптики прогнозируют пасмурную погоду и небольшой снег. Прогноз погоды составили специалисты Гидрометцентра Югры.

Согласно прогнозу синоптиков, 17 декабря средняя температура днем составит 5-10 градусов ниже нуля. Однако уже 18 и 19 декабря начнет опускаться до -30 градусов. «В большинстве районов небольшой снег. Температура днем -13,-18 градусов. 19 декабря переменная облачность. Местами небольшой снег. Температура ночью при прояснениях -30,-35 градусов, днем -18,-23 градусов, местами до -30 градусов», — сказано в сообщении Гидрометцентра.

По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», в Ханты-Мансийске ожидается пасмурная погода и небольшой снег в течение всех семи дней. Температура днем составит -9 градусов, однако уже в субботу опустится до -15, а в воскресенье — до -27 градусов. Ожидается ветер с порывами до 13 м/с.

В Сургуте средняя температура днем составит 14—16 градусов ниже нуля. Однако в воскресенье опустится до -30 градусов, а ночью снизится еще на один градус. Погода будет преимущественно пасмурной с переменным снегом. Ожидается ветер с порывами до 13 м/с.

В Нижневартовске морозы начнутся также с воскресенья — температура опустится до 27 градусов ниже нуля, а ночью снизится до -32 градусов. В понедельник также ожидаются тридцатиградусные морозы. Небольшой снег ожидается в пятницу и субботу. Ветер с порывами до 13 м/с.