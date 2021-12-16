Общественники ХМАО грозят мэрам масштабными проверками

17 декабря 2021 в 19:39 Размер текста - 17 +

В общественной палате ХМАО заявили, что масштабная ревизия объектов благоустройства стартует в следующем году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Общественная палата ХМАО в новом году планирует начать масштабную проверку муниципалитетов по проектам национальных и окружных программ благоустройства. Об этом URA.RU рассказал заместитель председателя окружной общественной палаты Сергей Таньшин. «В следующем году мы планируем проверить исполнение на местах федеральных программ „Комфортная городская среда“, „Доступная среда“, региональных и муниципальных проектов благоустройства. В части муниципальных образований уже выявлены нарушения, от некоторых мы ожидаем подготовки проектной документации по программам», — рассказал Таньшин. По словам общественника, в округе большие проблемы с реализацией программ и сроками возведения объектов, а во многих населенных пунктах устанавливают травмоопасные конструкции. «Например, в городе Советском сделали горку, скатываясь с которой ребенок может въехать в деревья, которые сегодня матрасами обтянули. Сорваны сроки выполнения проектов благоустройства в Пыть-Яхе, не принята главой площадь в Сургуте. Мы будем тщательно искать нарушения», — заявил общественник. Зампредседателя общественной палаты округа не исключает, что за проверками и выявленными нарушениями последуют санкции для ответственных чиновников и подрядчиков. Точная дата начала проверки пока неизвестна, но по словам Таньшина, на следующей неделе вопросы по поводу предстоящей ревизии будут обсуждаться с департаментом ЖКХ и энергетики ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что общественник раскритиковал охрану больниц в ХМАО после ЧП. Эксперт по безопасности общественной палаты ХМАО посчитал, что в детской окружной больнице, где 10-летний ребенок ранил себя в голову из травматического пистолета, неэффективно работает охрана. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Общественная палата ХМАО в новом году планирует начать масштабную проверку муниципалитетов по проектам национальных и окружных программ благоустройства. Об этом URA.RU рассказал заместитель председателя окружной общественной палаты Сергей Таньшин. «В следующем году мы планируем проверить исполнение на местах федеральных программ „Комфортная городская среда“, „Доступная среда“, региональных и муниципальных проектов благоустройства. В части муниципальных образований уже выявлены нарушения, от некоторых мы ожидаем подготовки проектной документации по программам», — рассказал Таньшин. По словам общественника, в округе большие проблемы с реализацией программ и сроками возведения объектов, а во многих населенных пунктах устанавливают травмоопасные конструкции. «Например, в городе Советском сделали горку, скатываясь с которой ребенок может въехать в деревья, которые сегодня матрасами обтянули. Сорваны сроки выполнения проектов благоустройства в Пыть-Яхе, не принята главой площадь в Сургуте. Мы будем тщательно искать нарушения», — заявил общественник. Зампредседателя общественной палаты округа не исключает, что за проверками и выявленными нарушениями последуют санкции для ответственных чиновников и подрядчиков. Точная дата начала проверки пока неизвестна, но по словам Таньшина, на следующей неделе вопросы по поводу предстоящей ревизии будут обсуждаться с департаментом ЖКХ и энергетики ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что общественник раскритиковал охрану больниц в ХМАО после ЧП. Эксперт по безопасности общественной палаты ХМАО посчитал, что в детской окружной больнице, где 10-летний ребенок ранил себя в голову из травматического пистолета, неэффективно работает охрана.