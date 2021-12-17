В Свердловской области в ДТП с фурой погибли супруги-пенсионеры

В Свердловской области на 20-м километре трассы Серов — Североуральск — Ивдель легковой автомобиль вылетел под колеса фуры. В результате погибли супруги-пенсионеры, сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по региону.
«В 12:20 (10:20 мск) на 20-м км автодороги Серов — Североуральск — Ивдель произошло столкновение двух транспортных средств: Fiat-lbea и грузового автомобиля Scania», — говорится в сообщении. Отмечается, что водитель легкового автомобиля на скользкой дороге не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.
В ГИБДД сообщили, что за рулем Fiat был мужчина 1950 года рождения. Он скончался в больнице. Его 71-летняя супруга, которая находилась на заднем сидении автомобиля, погибла на месте. Их сын, пассажир, сидящий на переднем сиденье легковушки, с травмами различной степени тяжести госпитализирован в Краснотурьинскую городскую больницу. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП.
Ранее в результате столкновения грузовика и пассажирского автобуса на Березовском тракте Свердловской области пострадали три человека, один из которых 10-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
В Свердловской области на 20-м километре трассы Серов — Североуральск — Ивдель легковой автомобиль вылетел под колеса фуры. В результате погибли супруги-пенсионеры, сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по региону. «В 12:20 (10:20 мск) на 20-м км автодороги Серов — Североуральск — Ивдель произошло столкновение двух транспортных средств: Fiat-lbea и грузового автомобиля Scania», — говорится в сообщении. Отмечается, что водитель легкового автомобиля на скользкой дороге не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение. В ГИБДД сообщили, что за рулем Fiat был мужчина 1950 года рождения. Он скончался в больнице. Его 71-летняя супруга, которая находилась на заднем сидении автомобиля, погибла на месте. Их сын, пассажир, сидящий на переднем сиденье легковушки, с травмами различной степени тяжести госпитализирован в Краснотурьинскую городскую больницу. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП. Ранее в результате столкновения грузовика и пассажирского автобуса на Березовском тракте Свердловской области пострадали три человека, один из которых 10-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.