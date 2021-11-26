26 ноября 2021
25 ноября 2021

Ребенок пострадал в ДТП автобуса и грузовика под Екатеринбургом

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с автобусом на Плотинке. Екатеринбург
10-летний ребенок сломал ключицу в результате аварии ПАЗ и МАЗ на Березовском тракте (архивное фото) Фото:

В результате столкновения грузовика и пассажирского автобуса на Березовском тракте Свердловской области пострадали три человека, один из которых 10-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

«Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водительский стаж водителя МАЗ составляет 12 лет, за нарушения ПДД РФ в 2021 году он привлекался 19 раз», — говорится в сообщении пресс-службы, передает «Интерфакс». Отмечается, что освидетельствование показало, что водитель грузовика находится в трезвом состоянии.

По предварительным данным, водитель грузовика МАЗ не обеспечил безопасную дистанцию до движущегося впереди пассажирского автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту «Екатеринбург — Березовский», чем спровоцировал аварию. В результате две женщины получили травмы различной тяжести, у 10-летнего ребенка диагностировали перелом левой ключицы.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Екатеринбурге погиб пятилетний мальчик. Сбившая трех детей в Москве девятнадцатилетняя студентка, которая была осуждена на пять лет колонии-поселения, обжаловала приговор, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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Расскажите о новости друзьям
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