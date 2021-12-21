Более 90% перевозок осуществляют «теневые» водители Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Таксисты Екатеринбурга жалуются на нелегальных водителей такси. По их словам, более 90% всех перевозок — «теневые».

«Рынок перевозок пассажиров легковым такси процентов на 95 находится „в тени“. В этот сектор перевозок незаконно включены нелегальные мигранты, доля которых составляет порядка 40-50%», — сообщил в беседе с URA.RU представитель Общественного совета в УрФО по развитию рынка такси в регионах РФ Владимир Герасименко.

«Сейчас две из трех поездок на рынке Екатеринбурга выполняют так называемые „подработчики“ — нелегалы на автомобилях без лицензии и страховки. Мне как профессионалу выгодно, чтобы их убрали с рынка, пусть работают на своей основной работе», — отметил в беседе с журналистами агентства партнер Yandex Go в Екатеринбурге Роман Исхаков. Он добавляет, что из-за перенасыщенности водителей на рынке спрос поднимается не так, как следовало бы.

Ранее в Тюменской области запретили мигрантам работать в общественном транспорте, такси и на грузовых перевозках. Но следом в правительстве области уточнили, что запрет не распространяется на граждан ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия), а также на иностранцев, работающих на основании ряда документов. Кроме того, URA.RU ранее писало, что свердловские таксисты наживаются на новогодних пробках и снегопадах.