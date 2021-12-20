Из-за снегопадов резко вырос заработок свердловских таксистов

Вторая половина декабря — «золотой» сезон для водителей такси Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Заработок свердловских водителей такси растет из-за снегопадов и Нового года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Yandex Go.

«Сейчас спрос на такси ощутимо вырос, потому что начался предпраздничный сезон и снегопады во многих городах. В это время года традиционно наблюдается рост заработка водителей», — пишет представитель сервиса, не уточнив средний размер заработка.

Так, вечером 20 декабря, чтобы добраться из центра Екатеринбурга до микрорайона ЖБИ, придется заплатить почти в два раза дороже, чем обычно — около 400 рублей. Доехать из центра в Академический микрорайон или Уралмаш — 450-500 рублей.

В минувшие выходные в Свердловской области выпала половина месячной нормы осадков. Из-за снежного коллапса рейсы, летевшие в екатеринбургский аэропорт Кольцово, были вынуждены приземлиться на запасных аэропортах в Тюмени и Челябинске, а жители Екатеринбурга провели утро в 9-балльных пробках. Как сообщают источники URA.RU, мэрия Екатеринбурга и администрации районов готовятся к сильным снегопадам 21—23 декабря. Управление МЧС по Свердловской области также предупредило жителей региона о надвигающихся снегопадах.