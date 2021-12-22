Чубайс сорвался, отвечая на вопрос о ценах на электричество

Спецпредставитель президента РФ по устойчивому развитию Анатолий Чубайс эмоционально ответил на вопрос об оценке итогов реформы электроэнергетики, завершенной в 2008 году. Он заявил на десятой ежегодной конференции «Ведомостей» «Будущее возобновляемой энергетики России», что страна уже давно живет в соответствии со снижением уровня тарифов.
«Мы живем в логике, что темпы роста тарифов на электроэнергию не могут превышать темпы роста инфляции. Это означает последовательное снижение уровня тарифов. Россия живет уже долгие годы в логике последовательного снижения уровня тарифов. Блин, что еще-то надо, друзья?» — сказал Анатолий Чубайс на конференции, видео он опубликовал на своей странице в Facebook.
По его словам, реформа позволила снять инфраструктурные ограничения по росту экономики РФ как минимум до 2035 года. Анатолий Чубайс написал в Facebook, что он попробовал ответить на вопрос без эмоций, но у него не получилось.
Реформа электроэнергетики завершилась в 2008 году. 1 июля прекратил работу крупнейший монополист РАО ЕЭС России. Реорганизация госмонополии позволила работать по рыночным механизмам.
Спецпредставитель президента РФ по устойчивому развитию Анатолий Чубайс эмоционально ответил на вопрос об оценке итогов реформы электроэнергетики, завершенной в 2008 году. Он заявил на десятой ежегодной конференции «Ведомостей» «Будущее возобновляемой энергетики России», что страна уже давно живет в соответствии со снижением уровня тарифов. «Мы живем в логике, что темпы роста тарифов на электроэнергию не могут превышать темпы роста инфляции. Это означает последовательное снижение уровня тарифов. Россия живет уже долгие годы в логике последовательного снижения уровня тарифов. Блин, что еще-то надо, друзья?» — сказал Анатолий Чубайс на конференции, видео он опубликовал на своей странице в Facebook. По его словам, реформа позволила снять инфраструктурные ограничения по росту экономики РФ как минимум до 2035 года. Анатолий Чубайс написал в Facebook, что он попробовал ответить на вопрос без эмоций, но у него не получилось. Реформа электроэнергетики завершилась в 2008 году. 1 июля прекратил работу крупнейший монополист РАО ЕЭС России. Реорганизация госмонополии позволила работать по рыночным механизмам.