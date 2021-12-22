Чубайс сорвался, отвечая на вопрос о ценах на электричество

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Анатолий Чубайс, чубайс анатолий
Анатолий Чубайс заявил о снижении тарифов на электричество Фото:

Спецпредставитель президента РФ по устойчивому развитию Анатолий Чубайс эмоционально ответил на вопрос об оценке итогов реформы электроэнергетики, завершенной в 2008 году. Он заявил на десятой ежегодной конференции «Ведомостей» «Будущее возобновляемой энергетики России», что страна уже давно живет в соответствии со снижением уровня тарифов.

«Мы живем в логике, что темпы роста тарифов на электроэнергию не могут превышать темпы роста инфляции. Это означает последовательное снижение уровня тарифов. Россия живет уже долгие годы в логике последовательного снижения уровня тарифов. Блин, что еще-то надо, друзья?» — сказал Анатолий Чубайс на конференции, видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

По его словам, реформа позволила снять инфраструктурные ограничения по росту экономики РФ как минимум до 2035 года. Анатолий Чубайс написал в Facebook, что он попробовал ответить на вопрос без эмоций, но у него не получилось.

Реформа электроэнергетики завершилась в 2008 году. 1 июля прекратил работу крупнейший монополист РАО ЕЭС России. Реорганизация госмонополии позволила работать по рыночным механизмам.

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Спецпредставитель президента РФ по устойчивому развитию Анатолий Чубайс эмоционально ответил на вопрос об оценке итогов реформы электроэнергетики, завершенной в 2008 году. Он заявил на десятой ежегодной конференции «Ведомостей» «Будущее возобновляемой энергетики России», что страна уже давно живет в соответствии со снижением уровня тарифов. «Мы живем в логике, что темпы роста тарифов на электроэнергию не могут превышать темпы роста инфляции. Это означает последовательное снижение уровня тарифов. Россия живет уже долгие годы в логике последовательного снижения уровня тарифов. Блин, что еще-то надо, друзья?» — сказал Анатолий Чубайс на конференции, видео он опубликовал на своей странице в Facebook. По его словам, реформа позволила снять инфраструктурные ограничения по росту экономики РФ как минимум до 2035 года. Анатолий Чубайс написал в Facebook, что он попробовал ответить на вопрос без эмоций, но у него не получилось. Реформа электроэнергетики завершилась в 2008 году. 1 июля прекратил работу крупнейший монополист РАО ЕЭС России. Реорганизация госмонополии позволила работать по рыночным механизмам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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