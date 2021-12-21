В ХМАО школьникам разрешили не ходить на уроки физкультуры

Воспитанники югорских спортшкол могут не ходить на уроки физкультуры Фото: Анна Майорова © URA.RU

У воспитанников спортивных школ в Югре появилась возможность получить освобождение от уроков физкультуры в общеобразовательных школах. Об этом эксперименте рассказал директор департамента образования и молодежной политики ХМАО Алексей Дренин на итоговой пресс-конференции.

Глава депобра сообщил, что такая возможность появилась благодаря запуску пилотного проекта по интеграции общего и дополнительного образования. «Если ребенок ходит и занимается в спортивной школе, где все реализуется в соответствии с государственным стандартом, то он автоматически освобождается от занятий физкультурой. Это такой насущный вопрос, его родители часто задавали. Сейчас мы нашли технологи как это решать непросто по договоренности в учреждении, а абсолютно легально, на уровне системы, которая функционирует в автономном округе», — прокомментировал Дренин.

Он уточнил, что такая система реализуется пока лишь в ряде югорских школ. Но в следующем учебном году действия пилотного проекта расширятся. «Совместно с санкт-петербургским педагогическим университетом нами разработана методология зачета образовательных результатов в школе, которые ребята получают в системе дополнительного образования. Сейчас в пилотном режиме это отрабатывается в ряде образовательных организаций. Но и понятно, что в 2022 году мы будем это расширять», — добавил Дренин.

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