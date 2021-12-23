«Нафтогаз» начнет добычу газа на шельфе Черного моря

«Нафтогаз» планирует летом начать добычу газа на шельфе Черного моряФото: media.gazprom-neft.ru
Украинская компания «Нафтогаз» собирается дать старт добыче газа на ряде новых месторождений внутри страны летом 2022 года. Об этом заявил глава компании Юрий Витренко. По его словам, также планируется добыча на шельфе Черного моря.
«У нас есть перспективные месторождения, новые участки, на которых мы планируем начать добывать газ, что позволит нам совокупно увеличить добычу. Это и шельф Черного моря. Мы закончили сейсмические исследования на так называемом ближнем шельфе Черного моря», — передает РИА «Новости» слова Витренко.
По его словам, в Донецкой и Харьковской областях есть перспективные ресурсы газа и нефти. «В следующем году „Нафтогаз Украины“ намерен привлекать международных партнеров к процессу разработки украинских месторождений», — подытожил он.
Ранее «Нафтогаз» подала в Еврокомиссию жалобу на «Газпром». По мнению украинцев, российская компания злоупотребляет доминирующим положением на рынке газа. Крупнейшие месторождения газа на Украине оказались опустошены до 80%.
Украинская компания «Нафтогаз» собирается дать старт добыче газа на ряде новых месторождений внутри страны летом 2022 года. Об этом заявил глава компании Юрий Витренко. По его словам, также планируется добыча на шельфе Черного моря. «У нас есть перспективные месторождения, новые участки, на которых мы планируем начать добывать газ, что позволит нам совокупно увеличить добычу. Это и шельф Черного моря. Мы закончили сейсмические исследования на так называемом ближнем шельфе Черного моря», — передает РИА «Новости» слова Витренко. По его словам, в Донецкой и Харьковской областях есть перспективные ресурсы газа и нефти. «В следующем году „Нафтогаз Украины“ намерен привлекать международных партнеров к процессу разработки украинских месторождений», — подытожил он. Ранее «Нафтогаз» подала в Еврокомиссию жалобу на «Газпром». По мнению украинцев, российская компания злоупотребляет доминирующим положением на рынке газа. Крупнейшие месторождения газа на Украине оказались опустошены до 80%.