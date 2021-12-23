23 декабря 2021
22 декабря 2021

Экс-помощник депутата Госдумы от ХМАО уходит в окружную политику

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Действующий депутат городской думы Ханты-Мансийска Кирилл Медведев вошел в состав молодежного парламента ХМАО Фото:

Бывший помощник депутата Госдумы Павла Завального, а также действующий депутат городской думы Ханты-Мансийска от партии «Единая Россия» Кирилл Медведев вошел в состав молодежной палаты при окружной думе. Делегировать Медведева в молодежную палату решили на заседании думы Ханты-Мансийска.

«Делегировать от думы города Ханты-Мансийска в состав Молодежной палаты (Молодежного парламента) при думе ХМАО седьмого созыва Медведева Кирилла Олеговича, депутата Думы города Ханты-Мансийска седьмого созыва», — сказано в решении депутатов. Цель — обеспечение активного участия молодежи в реализации молодежной политики.

В разговоре с корреспондентом URA.RU Медведев рассказал, что новый состав молодежного парламента еще не сформирован. «Меня коллеги поддержали по той причине, что я самый младший по возрасту среди остальных депутатов, а также из-за опыта в молодежной сфере», — сказал Медведев. Он добавил, что первое заседание молодежного парламента, на котором будут определены должности депутатов, состоится в феврале.

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Бывший помощник депутата Госдумы Павла Завального, а также действующий депутат городской думы Ханты-Мансийска от партии «Единая Россия» Кирилл Медведев вошел в состав молодежной палаты при окружной думе. Делегировать Медведева в молодежную палату решили на заседании думы Ханты-Мансийска. «Делегировать от думы города Ханты-Мансийска в состав Молодежной палаты (Молодежного парламента) при думе ХМАО седьмого созыва Медведева Кирилла Олеговича, депутата Думы города Ханты-Мансийска седьмого созыва», — сказано в решении депутатов. Цель — обеспечение активного участия молодежи в реализации молодежной политики. В разговоре с корреспондентом URA.RU Медведев рассказал, что новый состав молодежного парламента еще не сформирован. «Меня коллеги поддержали по той причине, что я самый младший по возрасту среди остальных депутатов, а также из-за опыта в молодежной сфере», — сказал Медведев. Он добавил, что первое заседание молодежного парламента, на котором будут определены должности депутатов, состоится в феврале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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