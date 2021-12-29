Куда не пустят свердловчан без QR-кода в новогодние каникулы

В Свердловской области остается немало COVID-free зон Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

В Свердловской области до 20 января губернатором региона Евгением Куйвашевым объявлены QR-каникулы. Проверку документов о вакцинации, антителах или медотводах отменили на время в большинстве мест, среди которых торговые центры и фитнес-клубы. Но все же ограничения остались. URA.RU публикует список исключений, куда на новогодних праздниках будет невозможно попасть без QR-кодов.

В первую очередь, это культурные заведения. Например, посетить оперу «Морозко» в Уральском театре оперы и балета без QR-кода не удастся. Равно как и попасть на выставку картин в «Эрмитаж-Урал» или на экспозицию картин советского периода в Екатеринбургском музее изобразительных искусств.

Что касается концертных площадок, то послушать музыку без QR-кода не получится ни в Свердловской государственной академической филармонии, ни в «Телеклубе», ни в «Свободе». Однако кинотеатры получили возможность заполнять залы на 100%. Но только посетителями с QR-кодами (даже если кинотеатр находится в ТЦ).

Без QR-кода не получится зайти в океанариум Екатеринбурга, «Лимпопо», зоопарк и в цирк. В списке COVID-free зон также оказались санатории и парки отдыха.

Полный список, куда свердловчане не смогут попасть без QR-кода, выглядит так:

Театры и филармонии

Концертные площадки и ночные клубы

Музеи и библиотеки

Цирки, зоопарки, дельфинарии, аквапарки

Кинотеатры (включая те, что находятся в ТЦ)

На базы отдыха и санатории

Во все органы власти

Система проверки QR-кодов заработала в Свердловской области в конце октября. С 25 октября нельзя было войти в спортивные объекты, выставочные залы, библиотеки и музеи, с 30 октября ввели ограничения на посещение торговых центров, ресторанов и фитнес-клубов.

О QR-каникулах Евгений Куйвашев заявил в Instagram. Он отметил, что жителям необходимо покупать подарки перед Новым годом. За это решение его уже успел покритиковать блогер Илья Варламов, подчеркнувший, что создание новогоднего настроения для свердловчан не так важно, как сохранение здоровья.

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