Блогер Варламов раскритиковал отмену QR-кодов в свердловских ТЦ

Илья Варламов опасается, что ослабление COVID-ограничений скажется на здоровье свердловчан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Блогер-урбанист Илья Варламов раскритиковал решение свердловских властей отменить пропускной режим с использованием QR-кодов в торговых центрах. Об этом он заявил на своем youtube-канале.

«[Решение губернатора региона Евгения Куйвашева] особенно актуально сейчас, в преддверии новой волны из-за штамма „Омикрон“. Больницы потом сами разберутся, кого положить в коридорах и где складывать тела в черных пакетах», — сыронизировал Варламов.

Он намекнул, что создание новогоднего настроения для свердловчан не так важно, как сохранение здоровья. Варламов посчитал, что ослабление коронавирусных ограничений опасно для жителей региона.

Представитель губернатора Анна Шкерина сообщила, что решение об отмене QR-кодов в ТЦ было обдуманным. «Все решения оперативного штаба — максимально взвешенные. Они принимаются после тщательных межведомственных консультаций», — уточнила Шкерина.

Куйвашев сообщил о приостановке пропускного режима с QR-кодами в торговых центрах с 21 декабря. Смягчение будет действовать до 20 января. Решение губернатор аргументировал предстоящими новогодними праздниками — свердловчанам нужно купить подарки. При этом Куйвашев уверен, что решение поможет бизнесу оправиться после кризиса, вызванного пандемией.

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