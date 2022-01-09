NI: в США назвали самых бесполезных союзников НАТО. «Вряд ли вселят страх в Россию»

10 января 2022 в 02:33 Размер текста - 17 +

По словам Теда Галена Карпентера, военные силы некоторых союзников не способны вселить страх в Россию Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Албания, Словения, Черногория и Северная Македония не являются ценными государствами для НАТО как в экономическом, так и в военном плане. Об этом заявил старший научный сотрудник по вопросам обороны и внешней политики Института Катона Тед Гален Карпентер в статье для The Nation Interest. «Трудно понять, как новые союзники по НАТО, такие как Албания, Словения, Черногория и Северная Македония, укрепляют мощь и безопасность Америки», — считает Тед Гален Карпентер. По его словам, эти страны мало чем могут быть выгодны альянсу, ведь их населяет всего пара миллионов человек, а по уровню экономики они находятся даже не в первой сотне государств. Также он отметил, что военные силы этих союзников «вряд ли вселят страх в Россию или любого другого потенциального агрессора». В пример Карпентер привел численность действующей армии Черногории, которая меньше состава полицейского управления в штате Техас, насчитывающего 2422 сотрудника. «Предоставление некоторым странам членства в НАТО усилило подверженность США ненужным рискам и бремени», — подчеркнул научный сотрудник. По его мнению, страны, присоединившиеся к альянсу после конца «холодной войны», являются потенциально опасными «растяжками», способными спровоцировать конфликт между США и Россией. Эксперт считает, что снизить риск войны можно только путем взаимного уважения к сферам влияния, от чего Вашингтон неоднократно отступал. Ранее URA.RU сообщало, что Россия предложила США «мирный договор», исключающий возможность присоединения Украины к НАТО. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков потребовал от НАТО вернуться на границы 1997 года. Генсек НАТО допустил возможность большого конфликта с Россией. В Белом доме назвали Россию «главной угрозой» для безопасности Европы. Рябков заявил, что Запад должен отказаться от расширения НАТО, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Албания, Словения, Черногория и Северная Македония не являются ценными государствами для НАТО как в экономическом, так и в военном плане. Об этом заявил старший научный сотрудник по вопросам обороны и внешней политики Института Катона Тед Гален Карпентер в статье для The Nation Interest. «Трудно понять, как новые союзники по НАТО, такие как Албания, Словения, Черногория и Северная Македония, укрепляют мощь и безопасность Америки», — считает Тед Гален Карпентер. По его словам, эти страны мало чем могут быть выгодны альянсу, ведь их населяет всего пара миллионов человек, а по уровню экономики они находятся даже не в первой сотне государств. Также он отметил, что военные силы этих союзников «вряд ли вселят страх в Россию или любого другого потенциального агрессора». В пример Карпентер привел численность действующей армии Черногории, которая меньше состава полицейского управления в штате Техас, насчитывающего 2422 сотрудника. «Предоставление некоторым странам членства в НАТО усилило подверженность США ненужным рискам и бремени», — подчеркнул научный сотрудник. По его мнению, страны, присоединившиеся к альянсу после конца «холодной войны», являются потенциально опасными «растяжками», способными спровоцировать конфликт между США и Россией. Эксперт считает, что снизить риск войны можно только путем взаимного уважения к сферам влияния, от чего Вашингтон неоднократно отступал. Ранее URA.RU сообщало, что Россия предложила США «мирный договор», исключающий возможность присоединения Украины к НАТО. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков потребовал от НАТО вернуться на границы 1997 года. Генсек НАТО допустил возможность большого конфликта с Россией. В Белом доме назвали Россию «главной угрозой» для безопасности Европы. Рябков заявил, что Запад должен отказаться от расширения НАТО, передает RT.