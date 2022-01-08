В Белом доме обвинили Россию в угрозе безопасности Европы

09 января 2022 в 00:43 Размер текста - 17 +

По словам чиновника Белого дома, РФ несколько раз вторгалась и оккупировала территории других стран Фото: Ксения Сальникова © URA.RU Последние несколько десятилетий Россия и союзные ей государства являлись главной угрозой для европейской безопасности. Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации США в ходе телефонного брифинга. «У нас есть что обозначить из собственных обеспокоенностей. И это имеет критическую важность, поскольку каждый, кто знаком с историей, понимает, что главная угроза европейской безопасности на протяжении последних нескольких десятилетий исходила от России и сил, союзных ей», — приводит слова представителя Белого дома РИА «Новости». По его словам, Россия неоднократно вторгалась и оккупировала территории соседних стран, вмешивалась во внутренние дела государств, использовала химическое оружие для убийств и нарушала фундаментальные соглашения в сфере контроля над вооружениями, например Договор о ракетах средней и меньшей дальности. «Так что любой серьезный разговор с Россией о европейской безопасности должен будет затрагивать эти вопросы, которые, естественно, не нашли отражения в российских предложениях», — резюмировал чиновник. Ранее URA.RU сообщало, что Россия и США запланировали переговоры, которые пройдут 10 января в Женеве. В российском МИД заявили об опасениях из-за милитаризации Украины странами НАТО и проведении военных учений возле границ РФ, передают «Дни.ру». МИД РФ передало США проекты договора о гарантиях безопасности, ограничивающего НАТО в присоединении Украины к альянсу. Представитель администрации США заявил об отсутствии оптимистичных ожиданий от переговоров с РФ, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Последние несколько десятилетий Россия и союзные ей государства являлись главной угрозой для европейской безопасности. Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации США в ходе телефонного брифинга. «У нас есть что обозначить из собственных обеспокоенностей. И это имеет критическую важность, поскольку каждый, кто знаком с историей, понимает, что главная угроза европейской безопасности на протяжении последних нескольких десятилетий исходила от России и сил, союзных ей», — приводит слова представителя Белого дома РИА «Новости». По его словам, Россия неоднократно вторгалась и оккупировала территории соседних стран, вмешивалась во внутренние дела государств, использовала химическое оружие для убийств и нарушала фундаментальные соглашения в сфере контроля над вооружениями, например Договор о ракетах средней и меньшей дальности. «Так что любой серьезный разговор с Россией о европейской безопасности должен будет затрагивать эти вопросы, которые, естественно, не нашли отражения в российских предложениях», — резюмировал чиновник. Ранее URA.RU сообщало, что Россия и США запланировали переговоры, которые пройдут 10 января в Женеве. В российском МИД заявили об опасениях из-за милитаризации Украины странами НАТО и проведении военных учений возле границ РФ, передают «Дни.ру». МИД РФ передало США проекты договора о гарантиях безопасности, ограничивающего НАТО в присоединении Украины к альянсу. Представитель администрации США заявил об отсутствии оптимистичных ожиданий от переговоров с РФ, передает RT.