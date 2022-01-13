«Газпром» спрятал поставщиков сигарет за 470 млн рублей

13 января 2022 в 12:30 Размер текста - 17 +

У тендера оказалось два победителя, но ни один из них не известен Фото: Александр Кулаковский © URA.RU ООО «Газпром питание» (подразделение ПАО «Газпром») скрыло победителей тендера на поставку табачных изделий для нужд семи филиалов. На сигареты компания потратит 470 млн рублей. Протокол аукциона был опубликован 24 декабря 2021 года на сайте госзакупок. Аукцион был объявлен 1 декабря. Сигареты были необходимы для нужд Казанского (Татарстан), Надымского (ЯНАО), Сургутского (ХМАО-Югра), Томского (Томская область), Чайковского (Москва), Ухтинского (Республика Коми) и Ямальского (ЯНАО) управлений по организации общественного питания. В общей сложности планировалось приобрести у поставщика более 58 тысяч пачек сигарет разной стоимости. «Количество поданных заявок на участие в конкурентном отборе — 2. Количество отклоненных Заявок — 0. Определить победителем участника с идентификационным номером 1, заявке которого присвоен первый порядковый номер, с ценовым предложением 282 млн рублей. Определить победителем участника с идентификационным номером 2, заявке которого присвоен второй порядковый номер, с ценовым предложением 188 млн рублей», — говорится в итоговом протоколе по конкурентному отбору. При этом в итоговой документации не раскрываются компании, которые заявлялись на тендер. В беседе с URA.RU представитель заказчика уточнил, что ООО «Газпром питание» не планирует и не обязано раскрывать победителей тендера. «В соответствии с ФЗ 223 этой информации нет. Другой и не будет. Только протокол с идентификационным номером участника. Именно в таком виде проводятся закупки и обозначается победитель», — объяснил он. «Газпром питание» специализируется на производстве, продаже еды и напитков. Компания создана в 1998 году. На данный момент у нее открыто более ста филиалов по всей стране. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

ООО «Газпром питание» (подразделение ПАО «Газпром») скрыло победителей тендера на поставку табачных изделий для нужд семи филиалов. На сигареты компания потратит 470 млн рублей. Протокол аукциона был опубликован 24 декабря 2021 года на сайте госзакупок. Аукцион был объявлен 1 декабря. Сигареты были необходимы для нужд Казанского (Татарстан), Надымского (ЯНАО), Сургутского (ХМАО-Югра), Томского (Томская область), Чайковского (Москва), Ухтинского (Республика Коми) и Ямальского (ЯНАО) управлений по организации общественного питания. В общей сложности планировалось приобрести у поставщика более 58 тысяч пачек сигарет разной стоимости. «Количество поданных заявок на участие в конкурентном отборе — 2. Количество отклоненных Заявок — 0. Определить победителем участника с идентификационным номером 1, заявке которого присвоен первый порядковый номер, с ценовым предложением 282 млн рублей. Определить победителем участника с идентификационным номером 2, заявке которого присвоен второй порядковый номер, с ценовым предложением 188 млн рублей», — говорится в итоговом протоколе по конкурентному отбору. При этом в итоговой документации не раскрываются компании, которые заявлялись на тендер. В беседе с URA.RU представитель заказчика уточнил, что ООО «Газпром питание» не планирует и не обязано раскрывать победителей тендера. «В соответствии с ФЗ 223 этой информации нет. Другой и не будет. Только протокол с идентификационным номером участника. Именно в таком виде проводятся закупки и обозначается победитель», — объяснил он. «Газпром питание» специализируется на производстве, продаже еды и напитков. Компания создана в 1998 году. На данный момент у нее открыто более ста филиалов по всей стране.