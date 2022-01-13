СМИ: Госдума отложит рассмотрение закона о QR-кодах

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Госдума не будет рассматривать закон о QR-кодах до 1 февраля Фото:
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Госдума РФ не примет закон о введении QR-кодов в общественных местах до 1 февраля. Ранее сообщалось, что он будет принят в январе 2022 года.

«Закон о QR-кодах, скорее всего, не будет принят до 1 февраля. Законопроект о COVID-сертификатах вряд ли появится в повестке», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Госдуме.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что закон о введении QR-кодов в общественных местах будет принят во втором чтении до конца января с внесением определенных поправок. В первом чтении закон был принят 16 декабря, пишет агентство Nation News. Президент России Владимир Путин отметил, что закон нуждается в доработке, сообщает RT.

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Госдума РФ не примет закон о введении QR-кодов в общественных местах до 1 февраля. Ранее сообщалось, что он будет принят в январе 2022 года. «Закон о QR-кодах, скорее всего, не будет принят до 1 февраля. Законопроект о COVID-сертификатах вряд ли появится в повестке», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Госдуме. Ранее первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что закон о введении QR-кодов в общественных местах будет принят во втором чтении до конца января с внесением определенных поправок. В первом чтении закон был принят 16 декабря, пишет агентство Nation News. Президент России Владимир Путин отметил, что закон нуждается в доработке, сообщает RT.
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