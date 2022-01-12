12 января 2022
11 января 2022

Появилось видео задержания подозреваемых в продаже QR-кодов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Недействительные qr-коды после сбоя на Госуслугах. Екатеринбург, прививочная компания, прививочный сертификат, просроченный куаркод, недействительный куаркод, нерабочий куаркод, нерабочий qr-код, вакцинация covid19
По версии силовиков, поддельные справки о пройденной вакцинации получили не менее 13 человек Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Полиция ХМАО опубликовала видео задержания и опроса подозреваемых в продаже поддельных QR-кодов из ХМАО. На кадрах видно, что обыски проходили не только в нижневартовской квартире одного из участников ОПГ, но и в поликлинике, где работали двое членов организованной группы.

«Задержаны двое сотрудников городской поликлиники, которые по имеющимся сведениям вносили информацию в базу данных Минздрава, а также посредники, осуществляющие поиск клиентов. Есть основания полагать, что данные фигуранты имеют отношение и к другим аналогичным противоправным деяниям», — рассказала URA.RU начальник отдела информации и общественных связе УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО раскрыта ОПГ, продававшая поддельные QR-коды. В числе задержанных и вероятный лидер преступной группы, чье имя раскрыл инсайдер. Уголовные дела возбуждены по двум статьям УК РФ, которые грозят задержанным реальными сроками заключения. Департамент здравоохранения ХМАО оказывает всю необходимую помощь силовикам.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Полиция ХМАО опубликовала видео задержания и опроса подозреваемых в продаже поддельных QR-кодов из ХМАО. На кадрах видно, что обыски проходили не только в нижневартовской квартире одного из участников ОПГ, но и в поликлинике, где работали двое членов организованной группы. «Задержаны двое сотрудников городской поликлиники, которые по имеющимся сведениям вносили информацию в базу данных Минздрава, а также посредники, осуществляющие поиск клиентов. Есть основания полагать, что данные фигуранты имеют отношение и к другим аналогичным противоправным деяниям», — рассказала URA.RU начальник отдела информации и общественных связе УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО раскрыта ОПГ, продававшая поддельные QR-коды. В числе задержанных и вероятный лидер преступной группы, чье имя раскрыл инсайдер. Уголовные дела возбуждены по двум статьям УК РФ, которые грозят задержанным реальными сроками заключения. Департамент здравоохранения ХМАО оказывает всю необходимую помощь силовикам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...