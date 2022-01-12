Появилось видео задержания подозреваемых в продаже QR-кодов

По версии силовиков, поддельные справки о пройденной вакцинации получили не менее 13 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Полиция ХМАО опубликовала видео задержания и опроса подозреваемых в продаже поддельных QR-кодов из ХМАО. На кадрах видно, что обыски проходили не только в нижневартовской квартире одного из участников ОПГ, но и в поликлинике, где работали двое членов организованной группы.

«Задержаны двое сотрудников городской поликлиники, которые по имеющимся сведениям вносили информацию в базу данных Минздрава, а также посредники, осуществляющие поиск клиентов. Есть основания полагать, что данные фигуранты имеют отношение и к другим аналогичным противоправным деяниям», — рассказала URA.RU начальник отдела информации и общественных связе УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО раскрыта ОПГ, продававшая поддельные QR-коды. В числе задержанных и вероятный лидер преступной группы, чье имя раскрыл инсайдер. Уголовные дела возбуждены по двум статьям УК РФ, которые грозят задержанным реальными сроками заключения. Департамент здравоохранения ХМАО оказывает всю необходимую помощь силовикам.

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