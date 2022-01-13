Дума ХМАО экстренно собирается из-за закона об отставке мэров

Аппарат Думы ХМАО начал срочный обзвон депутатов для проведения заседания Фото: Александр Григоренко © URA.RU

Депутатов Думы ХМАО собирают на внеочередное заседание для обсуждения федерального закона об общих принципах местного самоуправления. Он будет давать главам регионов право на отправление в отставку мэров и самороспуск местных дум. Эту информацию URA.RU подтвердили сразу несколько югорских парламентариев.

«Сегодня идет обзвон всех депутатов из орготдела. Аппарат Думы интересует можем ли мы принять участие во внеочередном заседании, которое запланировано на 18 января, в формате ВКС», — сообщил URA.RU народный избранник.

Другой югорский парламентарий уточнил, что все региональные парламенты должны будут высказать оценку инициативам, которые содержатся в федеральном законе. «В законе передается часть полномочий по роспуску муниципальных дум и по досрочному прекращению полномочий глав муниципальных образований. Вот такие ключевые вещи. Идет согласование и уточнение позиций. К примеру, если муниципальная дума принимает нормативные акты, которые идут в противоречие с Конституцией РФ, то у губернатора появляется возможность провести ее роспуск», — сообщил депутат. В информационно-аналитическом управлении Думы ХМАО пообещали прокомментировать эту информацию позднее.

Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская областная Дума также собирается на внеочередное заседание для отзыва на этот законопроект. Областной парламент сделает это 17 января.

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