В ХМАО суд отстранил педагогов-антиваксеров от работы

Отстраненные сотрудники школы искусств еще не определились, будут ли обжаловать решение суда Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Югорский районный суд отстранил девятерых педагогов «Детской школы искусств» Югорска от работы за отказ поставить прививку от COVID-19. Об этом URA.RU рассказала директор учреждения Галина Драгунова.

«Югорский районный суд принял решение отстранить девятерых сотрудников от работы из-за отказа от вакцинации от коронавируса. Это решение еще не вступило в силу, поэтому каких-либо мер в отношении педагогов не принято», — сообщает Драгунова.

Директор ДШИ также сообщила, что изначально отказавшихся от прививки кандидатов на отстранение было 10. Не дожидаясь принятия мер со стороны руководства, один из них поставил прививку, а второй за время судебных разбирательств перенес коронавирусную инфекцию, поэтому он сейчас находится на работе. По словам Драгуновой, отстраненные сотрудники школы искусств еще не определились, будут ли обжаловать решение суда.

За все время пандемии в ХМАО коронавирусной инфекцией переболели 98270 человек, из них умерли 2093, выздоровели — 93112. На момент 16 января в округе зарегистрировано 3065 носителей вируса.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО чиновник-антиваксер получил внушение от Роспотребнадзора. На заместителя главы Урая Андрея Ашихмина пожаловался в инстанцию один из депутатов местной думы, вице-меру было направлено предостережение.

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