Венгрия хочет производить «Спутник V»

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Вакцинация от коронавируса. Челябинск, ампула, прививка, вакцинация, коронавирус, covid, ковид, спутник v
Российская вакцина очень хорошо зарекомендовала себя в Венгрии Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» хотят производить на венгерских предприятиях. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он отметил, что переговоры с российской стороной по этому вопросу уже идут.

«Наш государственный завод по производству вакцин … начнет работу к осени этого года. Мы бы хотели, чтобы этот завод был задействован в производстве «Спутника V», — заявил Сийярто в интервью ТАСС.

Переговоры о производстве «Спутника V» с Россией уже начались. Сийярто отметил, что российская вакцина очень хорошо зарекомендовала себя в Венгрии. Ее поставили уже почти миллион венгров.

Ранее директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» эффективна против штамма коронавируса «Омикрон» на 75%. «Спутник V» также признан безопасным для беременных женщин и кормящих матерей.

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Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» хотят производить на венгерских предприятиях. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он отметил, что переговоры с российской стороной по этому вопросу уже идут. «Наш государственный завод по производству вакцин … начнет работу к осени этого года. Мы бы хотели, чтобы этот завод был задействован в производстве «Спутника V», — заявил Сийярто в интервью ТАСС. Переговоры о производстве «Спутника V» с Россией уже начались. Сийярто отметил, что российская вакцина очень хорошо зарекомендовала себя в Венгрии. Ее поставили уже почти миллион венгров. Ранее директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» эффективна против штамма коронавируса «Омикрон» на 75%. «Спутник V» также признан безопасным для беременных женщин и кормящих матерей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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