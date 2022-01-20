Венгрия хочет производить «Спутник V»

Российская вакцина очень хорошо зарекомендовала себя в Венгрии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» хотят производить на венгерских предприятиях. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он отметил, что переговоры с российской стороной по этому вопросу уже идут.

«Наш государственный завод по производству вакцин … начнет работу к осени этого года. Мы бы хотели, чтобы этот завод был задействован в производстве «Спутника V», — заявил Сийярто в интервью ТАСС.

Переговоры о производстве «Спутника V» с Россией уже начались. Сийярто отметил, что российская вакцина очень хорошо зарекомендовала себя в Венгрии. Ее поставили уже почти миллион венгров.

Ранее директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» эффективна против штамма коронавируса «Омикрон» на 75%. «Спутник V» также признан безопасным для беременных женщин и кормящих матерей.

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