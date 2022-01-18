«Спутник V» одобрили для вакцинации беременных в России

В России вакцина «Спутник V» признана безопасной для беременных женщин и кормящих матерей. Такой информацией поделилась главный внештатный специалист по гинекологии Минздрава России, академик РАН Лейла Адамян.
«По результатам исследований российская двухкомпонентная вакцина „Спутник V“ признана абсолютно безопасной. Она получила разрешение к применению у беременных на сроках после 22 недели и в период грудного вскармливания», — ее слова приводит пресс-служба Минздрава (документ есть в распоряжении URA.RU).
Отмечается также, что прививка помогает предотвратить материнскую и детскую смертность и постковидные осложнения. Нельзя игнорировать необходимость вакцинации во время беременности, отмечается в документе.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что коронавирусная инфекция может осложнить течение беременности, пишет «Национальная служба новостей». Единственным способом защититься от негативных последствий болезни является вакцинация, дополняет Pravda.ru. Полученные данные сегодня говорят об отсутствии отрицательного влияния вакцины от ковида на репродуктивную функцию мужчин и женщин, добавил министр.
В России вакцина «Спутник V» признана безопасной для беременных женщин и кормящих матерей. Такой информацией поделилась главный внештатный специалист по гинекологии Минздрава России, академик РАН Лейла Адамян. «По результатам исследований российская двухкомпонентная вакцина „Спутник V“ признана абсолютно безопасной. Она получила разрешение к применению у беременных на сроках после 22 недели и в период грудного вскармливания», — ее слова приводит пресс-служба Минздрава (документ есть в распоряжении URA.RU). Отмечается также, что прививка помогает предотвратить материнскую и детскую смертность и постковидные осложнения. Нельзя игнорировать необходимость вакцинации во время беременности, отмечается в документе. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что коронавирусная инфекция может осложнить течение беременности, пишет «Национальная служба новостей». Единственным способом защититься от негативных последствий болезни является вакцинация, дополняет Pravda.ru. Полученные данные сегодня говорят об отсутствии отрицательного влияния вакцины от ковида на репродуктивную функцию мужчин и женщин, добавил министр.