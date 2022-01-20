Зюганов раскритиковал мнение о могучей России

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Съезд КПРФ. Москва, портрет, зюганов геннадий
Геннадий Зюганов призывает не допустить технологического отставания России Фото:

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что России рано называть себя могучей державой. По его мнению, для достижения такого статуса необходимо изменить финансово-экономический курс, увеличив расходы, в том числе, на науку.

«Могучей державой можно называться, если у вас есть великая наука, великая история и великая культура. И если вы — самодостаточны. Но мало признавать это на словах. Нужно проводить соответствующую политику», — говорится в telegram-канале Зюганова.

Лидер КПРФ отметил, что в РФ на фундаментальную науку расходуется 0,2% бюджета, а на прикладную — 0,8%. Это в три раза меньше трат Китая, подчеркивает он.

Ранее о том, что Россия является великой державой, говорили многие политики. Например, спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко указывала на это, поздравляя россиян с Днем Конституции, а лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявлял, что в 2022 году «Россия станет снова великой страной».

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что России рано называть себя могучей державой. По его мнению, для достижения такого статуса необходимо изменить финансово-экономический курс, увеличив расходы, в том числе, на науку. «Могучей державой можно называться, если у вас есть великая наука, великая история и великая культура. И если вы — самодостаточны. Но мало признавать это на словах. Нужно проводить соответствующую политику», — говорится в telegram-канале Зюганова. Лидер КПРФ отметил, что в РФ на фундаментальную науку расходуется 0,2% бюджета, а на прикладную — 0,8%. Это в три раза меньше трат Китая, подчеркивает он. Ранее о том, что Россия является великой державой, говорили многие политики. Например, спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко указывала на это, поздравляя россиян с Днем Конституции, а лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявлял, что в 2022 году «Россия станет снова великой страной».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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