Зюганов раскритиковал мнение о могучей России

20 января 2022 в 18:39 Размер текста - 17 +

Геннадий Зюганов призывает не допустить технологического отставания России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что России рано называть себя могучей державой. По его мнению, для достижения такого статуса необходимо изменить финансово-экономический курс, увеличив расходы, в том числе, на науку. «Могучей державой можно называться, если у вас есть великая наука, великая история и великая культура. И если вы — самодостаточны. Но мало признавать это на словах. Нужно проводить соответствующую политику», — говорится в telegram-канале Зюганова. Лидер КПРФ отметил, что в РФ на фундаментальную науку расходуется 0,2% бюджета, а на прикладную — 0,8%. Это в три раза меньше трат Китая, подчеркивает он. Ранее о том, что Россия является великой державой, говорили многие политики. Например, спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко указывала на это, поздравляя россиян с Днем Конституции, а лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявлял, что в 2022 году «Россия станет снова великой страной». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что России рано называть себя могучей державой. По его мнению, для достижения такого статуса необходимо изменить финансово-экономический курс, увеличив расходы, в том числе, на науку. «Могучей державой можно называться, если у вас есть великая наука, великая история и великая культура. И если вы — самодостаточны. Но мало признавать это на словах. Нужно проводить соответствующую политику», — говорится в telegram-канале Зюганова. Лидер КПРФ отметил, что в РФ на фундаментальную науку расходуется 0,2% бюджета, а на прикладную — 0,8%. Это в три раза меньше трат Китая, подчеркивает он. Ранее о том, что Россия является великой державой, говорили многие политики. Например, спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко указывала на это, поздравляя россиян с Днем Конституции, а лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявлял, что в 2022 году «Россия станет снова великой страной».