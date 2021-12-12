Матвиенко объяснила, зачем изменили Конституцию в 2020 году

Валентина Матвиенко пожелала россиянам здоровья Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Поправки в Основной закон Российской Федерации были внесены для того, чтобы страна соответствовала требованиям меняющегося мира. Об этом заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Информация расположена на официальном сайте Совета Федерации.

«Поправки 2020 года, внесенные в основополагающий закон, отразили требования меняющегося мира и современные реалии. Документ получил новое содержание, расширил спектр возможностей для противодействия имеющимся вызовам, сохранения исторической правды, традиционных семейных ценностей, уникального культурного наследия», — отмечается на сайте Совфеда.

Матвиенко также поздравила россиян с Днем Конституции, который традиционно отмечается 12 декабря каждый год, референдум состоялся 12 декабря 1993 года. Она пожелала гражданам мира, здоровья и «достижений во имя нашей великой Державы».

Одной из поправок в Конституцию РФ было «обнуление» президентских сроков. Такую инициативу поддержали 78% участвующих в референдуме россиян в 2020 году. Благодаря этому президент РФ Владимир Путин сможет снова принять участие в выборах в 2024 году. Однако российский лидер пока не решил, пойдет ли на новый срок, хотя и заявил, что имеет на это полное право.