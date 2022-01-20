Экс-генсек НАТО рассказал о пугающей шутке Путина

20 января 2022 в 21:18 Размер текста - 17 +

Шутка Владимира Путина напугала поляков, рассказал Джордж Робертсон Фото: Владимир Андреев © URA.RU На первом заседании Совета Россия — НАТО президент РФ Владимир Путин предлагал переименовать штаб-квартиру альянса в Дом Советов, чем очень напугал представителей польской делегации. Об этом рассказал бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон. «[Путин] сказал: „Я заметил, господин генеральный секретарь, что вы не только председатель Североатлантического совета, но и председатель Совета евроатлантического партнерства, а теперь еще и председатель Совета Россия — НАТО. Могу ли я предложить переименовать штаб-квартиру НАТО в Дом Советов?“», — цитирует Джорджа Робертсона журнал Foreign Policy. По словам бывшего генсека НАТО, переводчик уловил игру слов и перевел слова Путина как House of Soviets. От этого польская делегация пришла в ужас, рассказал Робертсон. Однако он подчеркнул, что это была всего лишь шутка со стороны президента РФ. «Такая тогда царила атмосфера», — вспомнил Робертсон. В то время у лидеров стран складывались дружеские отношения, рассказал бывший генсек НАТО. Россия и НАТО сотрудничали по ряду областей — в частности, в борьбе с терроризмом и спасении подводных лодок. Робертсону казалось, что Путин поладил с альянсом. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что в ходе переговоров президентов РФ и США прозвучало несколько шуток. По его словам, всем они были уместными. Ушаков отметил, что серьезные и умные люди «дают волю облачить длинную фразу» в шутку. Переговоры лидеров России и США прошли 7 декабря. Видеовстреча длилась около двух часов. В Белом доме заявили, что главы государств обсудили двусторонний диалог по стратегической стабильности, ситуацию на Украине и совместную работу по Ирану. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На первом заседании Совета Россия — НАТО президент РФ Владимир Путин предлагал переименовать штаб-квартиру альянса в Дом Советов, чем очень напугал представителей польской делегации. Об этом рассказал бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон. «[Путин] сказал: „Я заметил, господин генеральный секретарь, что вы не только председатель Североатлантического совета, но и председатель Совета евроатлантического партнерства, а теперь еще и председатель Совета Россия — НАТО. Могу ли я предложить переименовать штаб-квартиру НАТО в Дом Советов?“», — цитирует Джорджа Робертсона журнал Foreign Policy. По словам бывшего генсека НАТО, переводчик уловил игру слов и перевел слова Путина как House of Soviets. От этого польская делегация пришла в ужас, рассказал Робертсон. Однако он подчеркнул, что это была всего лишь шутка со стороны президента РФ. «Такая тогда царила атмосфера», — вспомнил Робертсон. В то время у лидеров стран складывались дружеские отношения, рассказал бывший генсек НАТО. Россия и НАТО сотрудничали по ряду областей — в частности, в борьбе с терроризмом и спасении подводных лодок. Робертсону казалось, что Путин поладил с альянсом. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что в ходе переговоров президентов РФ и США прозвучало несколько шуток. По его словам, всем они были уместными. Ушаков отметил, что серьезные и умные люди «дают волю облачить длинную фразу» в шутку. Переговоры лидеров России и США прошли 7 декабря. Видеовстреча длилась около двух часов. В Белом доме заявили, что главы государств обсудили двусторонний диалог по стратегической стабильности, ситуацию на Украине и совместную работу по Ирану.