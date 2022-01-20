Захарова жестко раскритиковала Госдеп за разоблачение политики РФ. «Ложь и глупость»

21 января 2022 в 06:01 Размер текста - 17 +

Захарова отрицает утверждения Госдепартамента США Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Материал, опубликованный Госдепартаментом США , о российской дезинформации по Украине — это безграмотная ложь. Такое мнение по поводу «разоблачения» Госдепом сообщений РФ о ситуации на Украине высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем telegram-канале. «Чего здесь больше — вранья или безграмотности — даже разбираться не хочу. Знаю одно наверняка, такое могло опубликовать только „министерство правды“», — пишет Захарова. Представитель МИД обратила внимание на отсутствие доказательной базы в заявлениях Госдепартамента по ряду пунктов. Так, по ее словам, не представлено никаких опровержений утверждениям Москвы о том, что передислокация вооруженных сил РФ на российской территории не несет военной угрозы Украине. Однако данное утверждение называется «фейком». По мнению представителя МИД, подобные голословные заявления — «нечеловеческая ложь и глупость». Помимо этого, Захарову возмутило сообщение Госдепа о том, что НАТО не собирается окружать Россию. «Доказательство американские дипломаты приводят гениальное: из 20 тысяч км сухопутной российской границы только 1,2 тысячи км приходится на границу с НАТО; из 14 соседей России по суше только 5 — члены НАТО. Какое же это окружение, когда из него можно выйти», — пишет Захарова. Ранее официальный представитель МИД РФ предложила США решать свои проблемы с помощью сокращения военных баз вокруг России. Так она отреагировала на слова заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, которая заявила, что на месте российских граждан хотела бы видеть вложения средств в медицину, систему образования и строительство дорог. А не «вливание денег» для создания кризиса и отправки военных в снег, высказалась она. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Материал, опубликованный Госдепартаментом США, о российской дезинформации по Украине — это безграмотная ложь. Такое мнение по поводу «разоблачения» Госдепом сообщений РФ о ситуации на Украине высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем telegram-канале. «Чего здесь больше — вранья или безграмотности — даже разбираться не хочу. Знаю одно наверняка, такое могло опубликовать только „министерство правды“», — пишет Захарова. Представитель МИД обратила внимание на отсутствие доказательной базы в заявлениях Госдепартамента по ряду пунктов. Так, по ее словам, не представлено никаких опровержений утверждениям Москвы о том, что передислокация вооруженных сил РФ на российской территории не несет военной угрозы Украине. Однако данное утверждение называется «фейком». По мнению представителя МИД, подобные голословные заявления — «нечеловеческая ложь и глупость». Помимо этого, Захарову возмутило сообщение Госдепа о том, что НАТО не собирается окружать Россию. «Доказательство американские дипломаты приводят гениальное: из 20 тысяч км сухопутной российской границы только 1,2 тысячи км приходится на границу с НАТО; из 14 соседей России по суше только 5 — члены НАТО. Какое же это окружение, когда из него можно выйти», — пишет Захарова. Ранее официальный представитель МИД РФ предложила США решать свои проблемы с помощью сокращения военных баз вокруг России. Так она отреагировала на слова заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, которая заявила, что на месте российских граждан хотела бы видеть вложения средств в медицину, систему образования и строительство дорог. А не «вливание денег» для создания кризиса и отправки военных в снег, высказалась она.