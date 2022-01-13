Захарова отчитала Запад за безобразное поведение

Российский дипломат Мария Захарова возмутилась бездействием ОБСЕ в ситуации с Казахстаном. Она задалась вопросом о том, существует ли секретариат этой организации. Об этом стало известно из речи Захаровой на брифинге.
«Я про ОБСЕ, видимо, уже не должна говорить после событий в Казахстане и безобразного игнорирования этой ситуации со стороны ОБСЕ. Вообще, мы задаемся вопросом, а существует ли секретариат этой организации, что там с руководством, на новогодних ли они праздниках все были или уже вернулись в Вену?», — сказала Захарова на брифинге, трансляция которого размещена на сайте Министерства иностранных дел.
В начале января в Казахстане начались митинги, которые затем распространились по всей стране и переросли в беспорядки. Эксперты усмотрели в действиях восставших террористический характер. Президент Токаев обратился за помощью к ОДКБ. В результате в Казахстан своих миротворцев отправили Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан.
Российский дипломат Мария Захарова возмутилась бездействием ОБСЕ в ситуации с Казахстаном. Она задалась вопросом о том, существует ли секретариат этой организации. Об этом стало известно из речи Захаровой на брифинге. «Я про ОБСЕ, видимо, уже не должна говорить после событий в Казахстане и безобразного игнорирования этой ситуации со стороны ОБСЕ. Вообще, мы задаемся вопросом, а существует ли секретариат этой организации, что там с руководством, на новогодних ли они праздниках все были или уже вернулись в Вену?», — сказала Захарова на брифинге, трансляция которого размещена на сайте Министерства иностранных дел. В начале января в Казахстане начались митинги, которые затем распространились по всей стране и переросли в беспорядки. Эксперты усмотрели в действиях восставших террористический характер. Президент Токаев обратился за помощью к ОДКБ. В результате в Казахстан своих миротворцев отправили Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан.