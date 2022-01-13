Захарова отчитала Запад за безобразное поведение

13 января 2022 в 18:34 Размер текста - 17 +

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга назвала «безобразным» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Российский дипломат Мария Захарова возмутилась бездействием ОБСЕ в ситуации с Казахстаном. Она задалась вопросом о том, существует ли секретариат этой организации. Об этом стало известно из речи Захаровой на брифинге. «Я про ОБСЕ, видимо, уже не должна говорить после событий в Казахстане и безобразного игнорирования этой ситуации со стороны ОБСЕ. Вообще, мы задаемся вопросом, а существует ли секретариат этой организации, что там с руководством, на новогодних ли они праздниках все были или уже вернулись в Вену?», — сказала Захарова на брифинге, трансляция которого размещена на сайте Министерства иностранных дел. В начале января в Казахстане начались митинги, которые затем распространились по всей стране и переросли в беспорядки. Эксперты усмотрели в действиях восставших террористический характер. Президент Токаев обратился за помощью к ОДКБ. В результате в Казахстан своих миротворцев отправили Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российский дипломат Мария Захарова возмутилась бездействием ОБСЕ в ситуации с Казахстаном. Она задалась вопросом о том, существует ли секретариат этой организации. Об этом стало известно из речи Захаровой на брифинге. «Я про ОБСЕ, видимо, уже не должна говорить после событий в Казахстане и безобразного игнорирования этой ситуации со стороны ОБСЕ. Вообще, мы задаемся вопросом, а существует ли секретариат этой организации, что там с руководством, на новогодних ли они праздниках все были или уже вернулись в Вену?», — сказала Захарова на брифинге, трансляция которого размещена на сайте Министерства иностранных дел. В начале января в Казахстане начались митинги, которые затем распространились по всей стране и переросли в беспорядки. Эксперты усмотрели в действиях восставших террористический характер. Президент Токаев обратился за помощью к ОДКБ. В результате в Казахстан своих миротворцев отправили Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан.