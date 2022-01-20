Челябинцев пугают массовой эвакуацией

Жителям грозят штрафами, если они не покинут свои квартиры (фото из архива) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Челябинске на подъездах многоквартирных домов появились листовки о предстоящей эвакуации. Людей пугают штрафами, если они не покинут квартиры на несколько дней. В мэрии города призывают не верить этим объявлениям.

«В Челябинске 40 домов обклеили объявлениями. В них говорится об обязательной эвакуации в ближайшее воскресенье. Жителей предупреждают, что им придется покинуть квартиры на три дня. В случае отказа их ждут крупные штрафы», — цитирует издание 74 ру слова работников управляющей компании.

Работники УК рассказали, что видели, как фейковые листовки расклеивали на подъездах в Ленинском и Тракторозаводском районах несколько человек. Молодые люди прятали лица под масками и убегали при попытке сблизиться с ними. Коммунальщикам оставалась только срывать подозрительные объявления.

В тексте объявлений говорится, что при эвакуации жителям необходимо построиться в колонны и пойти под конвоем по утвержденному администрацией маршруту в пункты временного размещения. В региональном МЧС и мэрии Челябинска заявляют, что органы власти не имеют отношения к этим объявлениям. Полиция начала поиски злоумышленников.

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