20 января 2022

Челябинцев пугают массовой эвакуацией

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом на Уралмаше. Екатеринбург, пенсионерка, подъезд
Жителям грозят штрафами, если они не покинут свои квартиры (фото из архива) Фото:

В Челябинске на подъездах многоквартирных домов появились листовки о предстоящей эвакуации. Людей пугают штрафами, если они не покинут квартиры на несколько дней. В мэрии города призывают не верить этим объявлениям.

«В Челябинске 40 домов обклеили объявлениями. В них говорится об обязательной эвакуации в ближайшее воскресенье. Жителей предупреждают, что им придется покинуть квартиры на три дня. В случае отказа их ждут крупные штрафы», — цитирует издание 74 ру слова работников управляющей компании.

Работники УК рассказали, что видели, как фейковые листовки расклеивали на подъездах в Ленинском и Тракторозаводском районах несколько человек. Молодые люди прятали лица под масками и убегали при попытке сблизиться с ними. Коммунальщикам оставалась только срывать подозрительные объявления.

В тексте объявлений говорится, что при эвакуации жителям необходимо построиться в колонны и пойти под конвоем по утвержденному администрацией маршруту в пункты временного размещения. В региональном МЧС и мэрии Челябинска заявляют, что органы власти не имеют отношения к этим объявлениям. Полиция начала поиски злоумышленников.

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В Челябинске на подъездах многоквартирных домов появились листовки о предстоящей эвакуации. Людей пугают штрафами, если они не покинут квартиры на несколько дней. В мэрии города призывают не верить этим объявлениям. «В Челябинске 40 домов обклеили объявлениями. В них говорится об обязательной эвакуации в ближайшее воскресенье. Жителей предупреждают, что им придется покинуть квартиры на три дня. В случае отказа их ждут крупные штрафы», — цитирует издание 74 ру слова работников управляющей компании. Работники УК рассказали, что видели, как фейковые листовки расклеивали на подъездах в Ленинском и Тракторозаводском районах несколько человек. Молодые люди прятали лица под масками и убегали при попытке сблизиться с ними. Коммунальщикам оставалась только срывать подозрительные объявления. В тексте объявлений говорится, что при эвакуации жителям необходимо построиться в колонны и пойти под конвоем по утвержденному администрацией маршруту в пункты временного размещения. В региональном МЧС и мэрии Челябинска заявляют, что органы власти не имеют отношения к этим объявлениям. Полиция начала поиски злоумышленников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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