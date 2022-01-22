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В ХМАО придут тридцатиградусные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозные дни. Тюмень, снег, зима, деревья, деревья в снегу, мороз, холод, снег на деревьях, снег на ветках
В ХМАО температура ночью будет опускаться до -27 градусах при прояснениях Фото:

В ХМАО ожидается резкое похолодание до -27 градусов, при этом дневная температура составит порядка 9-16 градусов нижу нуля. Синоптики также предупреждают о тумане и ветре с порывами до 10 м/с. Прогноз погоды составили специалисты Гидрометцентра ХМАО.

«В отдельных районах слабый туман, изморозь. Температура ночью -15,-20 градусов, при прояснениях до -27 градусов. Днем небольшой снег, изморозь. Ветер южный 5-10 м/с. Температура -9,-14 градусов, местами до -19 градусов», — сказано в прогнозе специалистов. Днем 25 и 26 января средняя температура составит минус 9-16 градусов, а ночью также может опуститься до -27 градусов при ясной погоде.

  • По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», в течение недели в Ханты-Мансийске дневная температура в среднем составит 11—14 градусов ниже нуля. До конца недели ожидается погода с переменной облачностью. С понедельника до пятницы синоптики прогнозируют небольшой снег. Порывы ветра будут достигать 11 м/с.
  • В Сургуте средняя температура днем составит -12, -15 градусов в течение семи дней, а ночью будет опускаться до -18 градусов. Ожидается небольшой снег в понедельник и вторник, до конца недели будет переменная облачность. Ветер с порывами до 8 м/с.
  • В Нижневартовске небольшой снег в начале недели — в понедельник и вторник. Средняя температура днем составит 13-16 градусов ниже нуля. Ночью ожидается похолодание до минус 18-20 градусов. Порывы ветра до 9 м/с.

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В ХМАО ожидается резкое похолодание до -27 градусов, при этом дневная температура составит порядка 9-16 градусов нижу нуля. Синоптики также предупреждают о тумане и ветре с порывами до 10 м/с. Прогноз погоды составили специалисты Гидрометцентра ХМАО. «В отдельных районах слабый туман, изморозь. Температура ночью -15,-20 градусов, при прояснениях до -27 градусов. Днем небольшой снег, изморозь. Ветер южный 5-10 м/с. Температура -9,-14 градусов, местами до -19 градусов», — сказано в прогнозе специалистов. Днем 25 и 26 января средняя температура составит минус 9-16 градусов, а ночью также может опуститься до -27 градусов при ясной погоде.
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