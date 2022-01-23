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20 января 2022

Ревизоры Текслера проверят челябинское министерство

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по социальной политике. Курган, папка для документов
Контрольно-счетная палата региона проверит структуры Челябинского правительства Фото:

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области начинает проверку в Министерстве имущества региона и подведомственных ему структурах. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе КСП.

«Контрольные мероприятия пройдут в Минимущества и подведомственных учреждениях: ГКУ „Центр организации закупок Челябинской области“ и ОГБУ „Государственная кадастровая оценка по Челябинской области“. Первая структура определяет поставщиков товаров, работ, услуг в соответствии с законом №44-ФЗ, вторая проводит техническую инвентаризацию и технический учет объектов недвижимости, кадастровые работы, работы в области землеустройства и геодезии, судебно-техническую экспертизу, осуществляет услуги по рыночной оценке объектов», — пояснили URA.RU в пресс-службе КСП.

Применительно к министерству будет проверяться полнота осуществления полномочий в отношении подведомственных учреждений. Также будут проверены целевое использование бюджетных средств на оплату товаров, работ и услуг; порядок составления и ведения бюджетной сметы; проверка расходов на оплату труда.

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Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области начинает проверку в Министерстве имущества региона и подведомственных ему структурах. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе КСП. «Контрольные мероприятия пройдут в Минимущества и подведомственных учреждениях: ГКУ „Центр организации закупок Челябинской области“ и ОГБУ „Государственная кадастровая оценка по Челябинской области“. Первая структура определяет поставщиков товаров, работ, услуг в соответствии с законом №44-ФЗ, вторая проводит техническую инвентаризацию и технический учет объектов недвижимости, кадастровые работы, работы в области землеустройства и геодезии, судебно-техническую экспертизу, осуществляет услуги по рыночной оценке объектов», — пояснили URA.RU в пресс-службе КСП. Применительно к министерству будет проверяться полнота осуществления полномочий в отношении подведомственных учреждений. Также будут проверены целевое использование бюджетных средств на оплату товаров, работ и услуг; порядок составления и ведения бюджетной сметы; проверка расходов на оплату труда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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