Ревизоры Текслера проверят челябинское министерство

Контрольно-счетная палата региона проверит структуры Челябинского правительства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области начинает проверку в Министерстве имущества региона и подведомственных ему структурах. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе КСП.

«Контрольные мероприятия пройдут в Минимущества и подведомственных учреждениях: ГКУ „Центр организации закупок Челябинской области“ и ОГБУ „Государственная кадастровая оценка по Челябинской области“. Первая структура определяет поставщиков товаров, работ, услуг в соответствии с законом №44-ФЗ, вторая проводит техническую инвентаризацию и технический учет объектов недвижимости, кадастровые работы, работы в области землеустройства и геодезии, судебно-техническую экспертизу, осуществляет услуги по рыночной оценке объектов», — пояснили URA.RU в пресс-службе КСП.

Применительно к министерству будет проверяться полнота осуществления полномочий в отношении подведомственных учреждений. Также будут проверены целевое использование бюджетных средств на оплату товаров, работ и услуг; порядок составления и ведения бюджетной сметы; проверка расходов на оплату труда.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам