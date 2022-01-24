Жириновский высмеял западных дипломатов, бегущих с Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Съезд ЛДПР. Москва, жириновский владимир, съезд
У американцев есть особое чутье на эвакуацию, отметил Владимир Жириновский Фото:

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский назвал американцев «специалистами по эвакуации», комментируя информацию об эвакуации дипломатов США из Киева. Комментарий размещен в официальном telegram-канале Жириновского.

«Правильный пример подали американцы: лучше раньше, пока пробок нет на дорогах и не дожидаясь афганского варианта, когда пришлось убегать, цепляясь за шасси самолетов. В этом смысле американцы большие специалисты по эвакуации. Для этого нужно особое чутье», — написал Жириновский.

Ранее ряд американских СМИ сообщили, что посольство США в Киеве готовит экстренную эвакуацию своих дипломатов и граждан из Украины. Великобритания и Австралия также начали проводить эвакуацию своих дипломатов и их семей, пишет «Национальная служба новостей».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский назвал американцев «специалистами по эвакуации», комментируя информацию об эвакуации дипломатов США из Киева. Комментарий размещен в официальном telegram-канале Жириновского. «Правильный пример подали американцы: лучше раньше, пока пробок нет на дорогах и не дожидаясь афганского варианта, когда пришлось убегать, цепляясь за шасси самолетов. В этом смысле американцы большие специалисты по эвакуации. Для этого нужно особое чутье», — написал Жириновский. Ранее ряд американских СМИ сообщили, что посольство США в Киеве готовит экстренную эвакуацию своих дипломатов и граждан из Украины. Великобритания и Австралия также начали проводить эвакуацию своих дипломатов и их семей, пишет «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...