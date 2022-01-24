Пермская оппозиция выступила с требованием к Махонину

Студенты вынуждены подрабатывать, что сказывается на качестве их знаний Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Стипендии студентов колледжей и техникумов необходимо поднять до уровня вузов. С таким предложением обратилось к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину пермское отделение ЛДПР. Текст обращения опубликован на странице реготделения ВКонтакте.

«В честь дня студента активисты молодежной организации ЛДПР проверили на сколько хватит обычной стипендии студенту. По итогам эксперимента студенту ссуза хватило стипендии на неделю (1000 рублей), а студенту вуза — на две недели (2500 рублей). На ум голодным студентам приходит только подработка. Итог: пропуски по учебе, отсутствие полноты знаний», — говорится в сообщении.

Увеличение стипендий студентов средних специальных заведений, по мнению либерал-демократов, «позволит повысить уровень образования и профессионализма выпускников». Также ЛДПР просит Махонина обратиться к главе правительства РФ с инициативой постепенного повышения стипендий до уровня МРОТ.

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