Юрий Семенов анонсировал открытие двух ковидных поликлиник (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В Челябинске откроют новые ковидные поликлиники. Об этом 28 января на пресс-конференции заявил министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

«В ковидной мега-поликлинике на Воровского 9а работают 18 бригад. Аналогичные учреждения мы готовимся при необходимости открыть в отдельно стоящих зданиях на улице III Интернационала (на базе ГКБ №5) и в Чурилово, на базе офиса врача общей практики», — заявил Семенов.

Ранее власти заявили, что принято решение об открытии на базе грязелечебницы в центре города на Воровского так называемой ковидной поликлиники. Сейчас там развернуты кабинеты для экспресс-тестирования и лечения пациентов.