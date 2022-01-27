27 января 2022
26 января 2022

В Челябинске откроют новые ковидные поликлиники

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Донорство антиковидной плазмы, экскурсия по станции переливания крови. Челябинск, семенов юрий
Юрий Семенов анонсировал открытие двух ковидных поликлиник (фото из архива) Фото:
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В Челябинске откроют новые ковидные поликлиники. Об этом 28 января на пресс-конференции заявил министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

«В ковидной мега-поликлинике на Воровского 9а работают 18 бригад. Аналогичные учреждения мы готовимся при необходимости открыть в отдельно стоящих зданиях на улице III Интернационала (на базе ГКБ №5) и в Чурилово, на базе офиса врача общей практики», — заявил Семенов.

Ранее власти заявили, что принято решение об открытии на базе грязелечебницы в центре города на Воровского так называемой ковидной поликлиники. Сейчас там развернуты кабинеты для экспресс-тестирования и лечения пациентов.

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В Челябинске откроют новые ковидные поликлиники. Об этом 28 января на пресс-конференции заявил министр здравоохранения региона Юрий Семенов. «В ковидной мега-поликлинике на Воровского 9а работают 18 бригад. Аналогичные учреждения мы готовимся при необходимости открыть в отдельно стоящих зданиях на улице III Интернационала (на базе ГКБ №5) и в Чурилово, на базе офиса врача общей практики», — заявил Семенов. Ранее власти заявили, что принято решение об открытии на базе грязелечебницы в центре города на Воровского так называемой ковидной поликлиники. Сейчас там развернуты кабинеты для экспресс-тестирования и лечения пациентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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