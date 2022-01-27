27 января 2022

Минздрав взял под контроль лечение пострадавших при взрыве в Реже

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие модульного фельдшерско-акушерского пункта. Свердловская область, село Абрамово, карлов андрей
Андрей Карлов взял на контроль лечение рабочих Режа Фото:

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов лично проверит, как оказывают помощь рабочим завода в Реже, которые пострадали от взрыва старого снаряда. Об этом сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) Свердловской области.

«Помощь пострадавшим находится на контроле у министра здравоохранения Андрея Карлова», — говорится в официальном telegram-канале ДИПа. Там отметили, что медикам Режа помогают врачи из Центра медицины катастроф.

Одного свердловчанина успели прооперировать, еще четверо находятся в больнице, куда сразу после взрыва было доставлено шесть человек. Один рабочий скончался.

Информация о взрыве появилась вечером 28 января. По предварительным данным, детонировал старый снаряд, который обнаружили во время ремонта. Взрывное устройство перевезли в центр утилизации «Гефест-М», однако не успели принять меры.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов лично проверит, как оказывают помощь рабочим завода в Реже, которые пострадали от взрыва старого снаряда. Об этом сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) Свердловской области. «Помощь пострадавшим находится на контроле у министра здравоохранения Андрея Карлова», — говорится в официальном telegram-канале ДИПа. Там отметили, что медикам Режа помогают врачи из Центра медицины катастроф. Одного свердловчанина успели прооперировать, еще четверо находятся в больнице, куда сразу после взрыва было доставлено шесть человек. Один рабочий скончался. Информация о взрыве появилась вечером 28 января. По предварительным данным, детонировал старый снаряд, который обнаружили во время ремонта. Взрывное устройство перевезли в центр утилизации «Гефест-М», однако не успели принять меры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...