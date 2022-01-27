Минздрав взял под контроль лечение пострадавших при взрыве в Реже

Андрей Карлов взял на контроль лечение рабочих Режа Фото: Анна Майорова © URA.RU

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов лично проверит, как оказывают помощь рабочим завода в Реже, которые пострадали от взрыва старого снаряда. Об этом сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) Свердловской области.

«Помощь пострадавшим находится на контроле у министра здравоохранения Андрея Карлова», — говорится в официальном telegram-канале ДИПа. Там отметили, что медикам Режа помогают врачи из Центра медицины катастроф.

Одного свердловчанина успели прооперировать, еще четверо находятся в больнице, куда сразу после взрыва было доставлено шесть человек. Один рабочий скончался.

Информация о взрыве появилась вечером 28 января. По предварительным данным, детонировал старый снаряд, который обнаружили во время ремонта. Взрывное устройство перевезли в центр утилизации «Гефест-М», однако не успели принять меры.