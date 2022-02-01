Депутат Госдумы заявил, что жизнь в РФ будет хуже

01 февраля 2022 в 08:11 Размер текста - 17 +

Михаил Делягин предрек усиление кризиса по всему миру Фото: Владимир Андреев © URA.RU Усиление кризиса и снижение уровня жизни ожидается в 2022 году во многих странах, в том числе и в России. В частности, будут проблемы с продовольствием, вызванные резким ростом цены на газ. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Михаил Делягин. «Мир: распад на макрорегионы и проблемы со всем, начиная с еды, и дезорганизация финансовых рынков. Хотя доллар, я думаю, свои позиции сохранит, по крайней мере, до осени. Россия: где-то будет развитие, где-то будет деградация. Будет цифровизация обязательно идти буйными темпами. Уровень жизни будет снижаться, но не драматически», — поделился прогнозом Делягин с изданием «Украина.ру». На Украине, по словам депутата, ожидается «драматическая нищета», которая будет толкать на агрессию. И Москве нельзя поддаваться на провокации, посоветовал Делягин. «И дай Бог нам не поддаться на провокации, ограничиться обеспечением своих транспортных потребностей, ограничится обеспечением своей безопасности. Ну, и ликвидировать инфраструктуру территории, чтобы она никогда больше не представляла опасности», — заключил российский парламентарий. Ранее Делягин заявлял, что большинство россиян в 2022 году окажется за чертой бедности. О том, что низкие доходы — ключевая проблема России, также говорил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает агентство Nation News. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Усиление кризиса и снижение уровня жизни ожидается в 2022 году во многих странах, в том числе и в России. В частности, будут проблемы с продовольствием, вызванные резким ростом цены на газ. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Михаил Делягин. «Мир: распад на макрорегионы и проблемы со всем, начиная с еды, и дезорганизация финансовых рынков. Хотя доллар, я думаю, свои позиции сохранит, по крайней мере, до осени. Россия: где-то будет развитие, где-то будет деградация. Будет цифровизация обязательно идти буйными темпами. Уровень жизни будет снижаться, но не драматически», — поделился прогнозом Делягин с изданием «Украина.ру». На Украине, по словам депутата, ожидается «драматическая нищета», которая будет толкать на агрессию. И Москве нельзя поддаваться на провокации, посоветовал Делягин. «И дай Бог нам не поддаться на провокации, ограничиться обеспечением своих транспортных потребностей, ограничится обеспечением своей безопасности. Ну, и ликвидировать инфраструктуру территории, чтобы она никогда больше не представляла опасности», — заключил российский парламентарий. Ранее Делягин заявлял, что большинство россиян в 2022 году окажется за чертой бедности. О том, что низкие доходы — ключевая проблема России, также говорил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает агентство Nation News.