Лукашенко попросил у главы Петербурга кусочек блокадного хлеба

Во время встречи с главой Санкт-Петербурга Лукашенко попросил кусок блокадного хлебаФото: TATYANA ZENKOVICH, EPA
Президент Белоруссии Александр Лукашенко захотел взять домой «кусочек» блокадного хлеба, который привез в Минск губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщает telegram-канал Sputnik Беларусь.
«И мне кусочек, я домой отнесу, детям покажу», — попросил Лукашенко. В сообщении говорится, что Беглов привез блокадный хлеб для экспозиции «Символы блокадного Ленинграда» в музее Великой Отечественной войны.
Встреча Лукашенко с Бегловым и новым послом России в Белоруссии Борисом Грызловым состоялась 1 февраля. Как сообщает издание «Беларусь сегодня», часть хлеба передадут и главе республики.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко захотел взять домой «кусочек» блокадного хлеба, который привез в Минск губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщает telegram-канал Sputnik Беларусь. «И мне кусочек, я домой отнесу, детям покажу», — попросил Лукашенко. В сообщении говорится, что Беглов привез блокадный хлеб для экспозиции «Символы блокадного Ленинграда» в музее Великой Отечественной войны. Встреча Лукашенко с Бегловым и новым послом России в Белоруссии Борисом Грызловым состоялась 1 февраля. Как сообщает издание «Беларусь сегодня», часть хлеба передадут и главе республики.