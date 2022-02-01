Лукашенко попросил у главы Петербурга кусочек блокадного хлеба

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Александр Лукашенко, лукашенко александр
Во время встречи с главой Санкт-Петербурга Лукашенко попросил кусок блокадного хлеба Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко захотел взять домой «кусочек» блокадного хлеба, который привез в Минск губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщает telegram-канал Sputnik Беларусь.

«И мне кусочек, я домой отнесу, детям покажу», — попросил Лукашенко. В сообщении говорится, что Беглов привез блокадный хлеб для экспозиции «Символы блокадного Ленинграда» в музее Великой Отечественной войны.

Встреча Лукашенко с Бегловым и новым послом России в Белоруссии Борисом Грызловым состоялась 1 февраля. Как сообщает издание «Беларусь сегодня», часть хлеба передадут и главе республики.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко захотел взять домой «кусочек» блокадного хлеба, который привез в Минск губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщает telegram-канал Sputnik Беларусь. «И мне кусочек, я домой отнесу, детям покажу», — попросил Лукашенко. В сообщении говорится, что Беглов привез блокадный хлеб для экспозиции «Символы блокадного Ленинграда» в музее Великой Отечественной войны. Встреча Лукашенко с Бегловым и новым послом России в Белоруссии Борисом Грызловым состоялась 1 февраля. Как сообщает издание «Беларусь сегодня», часть хлеба передадут и главе республики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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