Лукашенко попросил у главы Петербурга кусочек блокадного хлеба 01 февраля 2022 в 15:08 Размер текста - 17 + Во время встречи с главой Санкт-Петербурга Лукашенко попросил кусок блокадного хлеба Фото: TATYANA ZENKOVICH, EPA Президент Белоруссии Александр Лукашенко захотел взять домой «кусочек» блокадного хлеба, который привез в Минск губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщает telegram-канал Sputnik Беларусь. «И мне кусочек, я домой отнесу, детям покажу», — попросил Лукашенко. В сообщении говорится, что Беглов привез блокадный хлеб для экспозиции «Символы блокадного Ленинграда» в музее Великой Отечественной войны. Встреча Лукашенко с Бегловым и новым послом России в Белоруссии Борисом Грызловым состоялась 1 февраля. Как сообщает издание «Беларусь сегодня», часть хлеба передадут и главе республики. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Президент Белоруссии Александр Лукашенко захотел взять домой «кусочек» блокадного хлеба, который привез в Минск губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщает telegram-канал Sputnik Беларусь. «И мне кусочек, я домой отнесу, детям покажу», — попросил Лукашенко. В сообщении говорится, что Беглов привез блокадный хлеб для экспозиции «Символы блокадного Ленинграда» в музее Великой Отечественной войны. Встреча Лукашенко с Бегловым и новым послом России в Белоруссии Борисом Грызловым состоялась 1 февраля. Как сообщает издание «Беларусь сегодня», часть хлеба передадут и главе республики. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям