В Минобрнауки рассказали, будет ли дистант у студентов весной

Вузам рекомендовано начать обучение в очном формате Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Министерстве науки и высшего образования РФ рекомендовали вузам начать весенний семестр в формате очного обучения. Решение остается за руководителями учебных заведений.

«В январе Минобрнауки провело с ректорами совещание о готовности к новому учебному семестру. <…> Представители образовательного ведомства заверили, что у них „нет рекомендаций проводить обучение в дистанционном формате“», — пишет « Коммерсантъ » со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что на всех недавних совещаниях Минобрнауки поддерживало очный формат обучения. Однако при этом вузы должны учитывать эпидемиологическую ситуацию и решения региональных властей, сообщает издание.