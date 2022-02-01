В Минобрнауки рассказали, будет ли дистант у студентов весной

В Министерстве науки и высшего образования РФ рекомендовали вузам начать весенний семестр в формате очного обучения. Решение остается за руководителями учебных заведений.
«В январе Минобрнауки провело с ректорами совещание о готовности к новому учебному семестру. <…> Представители образовательного ведомства заверили, что у них „нет рекомендаций проводить обучение в дистанционном формате“», — пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
Отмечается, что на всех недавних совещаниях Минобрнауки поддерживало очный формат обучения. Однако при этом вузы должны учитывать эпидемиологическую ситуацию и решения региональных властей, сообщает издание.
В Министерстве науки и высшего образования РФ рекомендовали вузам начать весенний семестр в формате очного обучения. Решение остается за руководителями учебных заведений. «В январе Минобрнауки провело с ректорами совещание о готовности к новому учебному семестру. <…> Представители образовательного ведомства заверили, что у них „нет рекомендаций проводить обучение в дистанционном формате“», — пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Отмечается, что на всех недавних совещаниях Минобрнауки поддерживало очный формат обучения. Однако при этом вузы должны учитывать эпидемиологическую ситуацию и решения региональных властей, сообщает издание.