01 февраля 2022

В Минобрнауки рассказали, будет ли дистант у студентов весной

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Русланом Долженко. Екатеринбург, ранхигс, занятие, вуз, римская аудитория, высшее образование, студенты, госакадемия, лекция, лекционная аудитория
Вузам рекомендовано начать обучение в очном формате Фото:

В Министерстве науки и высшего образования РФ рекомендовали вузам начать весенний семестр в формате очного обучения. Решение остается за руководителями учебных заведений.

«В январе Минобрнауки провело с ректорами совещание о готовности к новому учебному семестру. <…> Представители образовательного ведомства заверили, что у них „нет рекомендаций проводить обучение в дистанционном формате“», — пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что на всех недавних совещаниях Минобрнауки поддерживало очный формат обучения. Однако при этом вузы должны учитывать эпидемиологическую ситуацию и решения региональных властей, сообщает издание.

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В Министерстве науки и высшего образования РФ рекомендовали вузам начать весенний семестр в формате очного обучения. Решение остается за руководителями учебных заведений. «В январе Минобрнауки провело с ректорами совещание о готовности к новому учебному семестру. <…> Представители образовательного ведомства заверили, что у них „нет рекомендаций проводить обучение в дистанционном формате“», — пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Отмечается, что на всех недавних совещаниях Минобрнауки поддерживало очный формат обучения. Однако при этом вузы должны учитывать эпидемиологическую ситуацию и решения региональных властей, сообщает издание.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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