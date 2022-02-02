Депутат Думы ХМАО выступил против ухода «Аэрофлота» из Сургута

«Аэрофлот» заявил о том, что летом этого года перестанет летать из Сургута в Москву Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Думы ХМАО Ринат Айсин собрался инициировать встречу с представителями «Аэрофлота». Делает он это на фоне заявления авиакомпании о том, что с лета этого года «Аэрофлот» отменяет свои рейсы из Сургута в Москву, отдавая обслуживание маршрута своей дочке — «Победе». О своих планах URA.RU рассказал сам Айсин.

«Мы (Айсин и депутатский корпус Сургута — прим. URA.RU) планируем организовать беседы с представителями „Аэрофлота“. Из аэропорта Сургута „Аэрофлот“ выполняет три рейса в день в Москву и жители города против их передачи лоукостерам (речь о дочке „Арофлота“, компании „Победа“ — прим. URA.RU). Мне поступило множество комментариев в социальных сетях с просьбами сохранить рейсы „Аэрофлота“. Мы со спикером думы Сургута Максимом Слеповым провели встречу, обсудив проблему предварительно», — добавил Айсин.

По словам Айсина, основная причина ухода авиакомпании из Сургута — желание руководства перенаправить свои усилия на обслуживание международных перелетов, что более выгодно на фоне внутренних перевозок. «Это стратегическое решение корпорации, оно принято для экономического обеспечения новых лайнеров компании. Они взяты в лизинг и нужно как-то отбивать стоимость», — говорит депутат. Айсин также уточнил, что в адрес «Аэрофлота» планируется направить письмо с просьбой сохранить рейсы.

Дозвониться до спикера думы Сургута Максима Слепова, чтобы узнать его мнение относительно ситуации с отменой рейсов, URA.RU не удалось — он не ответил на телефонный звонок. Представитель «Аэрофлота» в Сургуте Олеся Грохульская отказалась комментировать ситуацию, предложив получить комментарий у федерального представительства компании. В адрес пресс-службы авиакомпании был направлен официальный запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр Сургута Андрей Филатов публично заявил о том, что считает решение «Аэрофлота» ударом по комфорту и удобству жителей. По мнению градоначальника, к обсуждению ситуации должны подключиться депутаты всех уровней, лидеры мнений и общественники.

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