Свердловчанке неделю не открывали больничный из-за сбоя в системе

Врачи больше недели не могли открыть екатеринбурженке больничный на госуслугах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Екатеринбурженка жалуется на то, что врачи больше недели не могли открыть ей больничный на портале Госуслуг. Врач, с ее слов, сослалась на то, что в здании поликлиники выключился интернет. Она выдала бумажку, где от руки написала, что больничный стартует с 28 января. Об этом URA.RU рассказала жительница Екатеринбурга на правах анонимности.

«Когда я села к врачу и меня начали оформлять, врач все время нервничала, говорила, что все висит, работать не дает. Минут через 10 она сказала, что интернета нет и открыть больничный мне не может. Написала на листочке, что у меня должен быть больничный с 28.01. [Велела, что] когда ко мне придут, либо я сама пойду в поликлинику, сказать, что больничный должны открыть задним числом», — объяснила она.

Она также отметила, что вызванный на дом врач пришел только спустя пять дней. На портале Госуслуг больничный так и не появился. О том, что он все-таки есть, девушка узнала от знакомой. «Я так и не смогла узнать, от какого числа у меня больничный», — рассказала пациентка.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу минздрава Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал работодателей не требовать бумажные больничные. Позже он опубликовал инструкцию, как оформить больничный из дома. Кроме того, свердловский минздрав опубликовал новые правила по лечению коронавируса, в числе которых есть и упрощенная система по получению больничных листов.

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