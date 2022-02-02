02 февраля 2022

Куйвашев отреагировал на возмущения свердловчан

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему ОРВИ. Курган, ребенок, лекарства, градусник, грипп, болезнь, орви, заболевание, орви, карантин, больной ребенок, орз, ребенок, больничная койка, больничный, высокая температура, коронавирус
Если у вас ОРВИ или ковид, больничный открывается и закрывается дистанционно Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опубликовал подробную инструкцию, как открыть электронный больничный. Об этом глава области написал в своем instagram-аккаунте.

«Вижу в комментариях много вопросов об электронных больничных: кто-то говорит, что в их больницах не слышали о таком нововведении. Поэтому я попросил составить подробную инструкцию о том, как получить электронный больничный», — написал Куйвашев.

Он также отметил, что с подозрением или с подтвержденным коронавирусом, нужно оставаться дома. «Вызовите медика на дом, позвонив по телефону поликлиники (они есть на сайтах) или по номеру 122», — объяснил губернатор. После осмотра медик подтвердит, что у вас ОРВИ или ковид, и сам откроет больничный.

Ранее свердловчан возмутил пост губернатора в соцсетях. Куйвашев предложил для решения проблемы очередей в больницах — установить работодателям специальные программы для электронных больничных. Также он призывал работодателей не требовать бумажные больничные.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опубликовал подробную инструкцию, как открыть электронный больничный. Об этом глава области написал в своем instagram-аккаунте. «Вижу в комментариях много вопросов об электронных больничных: кто-то говорит, что в их больницах не слышали о таком нововведении. Поэтому я попросил составить подробную инструкцию о том, как получить электронный больничный», — написал Куйвашев. Он также отметил, что с подозрением или с подтвержденным коронавирусом, нужно оставаться дома. «Вызовите медика на дом, позвонив по телефону поликлиники (они есть на сайтах) или по номеру 122», — объяснил губернатор. После осмотра медик подтвердит, что у вас ОРВИ или ковид, и сам откроет больничный. Ранее свердловчан возмутил пост губернатора в соцсетях. Куйвашев предложил для решения проблемы очередей в больницах — установить работодателям специальные программы для электронных больничных. Также он призывал работодателей не требовать бумажные больничные.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...