Куйвашев отреагировал на возмущения свердловчан

Если у вас ОРВИ или ковид, больничный открывается и закрывается дистанционно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опубликовал подробную инструкцию, как открыть электронный больничный. Об этом глава области написал в своем instagram-аккаунте.

«Вижу в комментариях много вопросов об электронных больничных: кто-то говорит, что в их больницах не слышали о таком нововведении. Поэтому я попросил составить подробную инструкцию о том, как получить электронный больничный», — написал Куйвашев.

Он также отметил, что с подозрением или с подтвержденным коронавирусом, нужно оставаться дома. «Вызовите медика на дом, позвонив по телефону поликлиники (они есть на сайтах) или по номеру 122», — объяснил губернатор. После осмотра медик подтвердит, что у вас ОРВИ или ковид, и сам откроет больничный.

Ранее свердловчан возмутил пост губернатора в соцсетях. Куйвашев предложил для решения проблемы очередей в больницах — установить работодателям специальные программы для электронных больничных. Также он призывал работодателей не требовать бумажные больничные.