Россияне с COVID не могут дистанционно оформить больничный

07 февраля 2022 в 14:32 Размер текста - 17 +

Россияне оформляют лист временной нетрудоспособности в поликлиниках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Жительница Екатеринбурга, заболевшая коронавирусом, не смогла закрыть электронный больничный, потому что такой возможности у сферы здравоохранения пока нет несмотря на приказ Минздрава РФ об оказании медицинской помощи в период пандемии. Об этом женщина рассказала URA.RU. В пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, курирующего службу 122, журналистам агентства подтвердили наличие такой проблемы и сообщили, что замглавы правительства дал профильным министерствам указания решить ее. «Я вчера ушла на больничный, который оформляла в поликлинике. Сегодня, прочитав новость URA.RU, захотела узнать, смогу ли закрыть его дистанционно. По телефону 112 ничего по этому вопросу не сказали, попросили позвонить на 122. Позвонив на последний номер, я услышала, что все пока без изменений, больничный удастся закрыть или при личном присутствии или, если повезет — при вызове врача. Как мне объяснили по телефону, „у них там что-то куда-то не подгрузилось“. Поэтому дистанционный больничный пока недоступен», — отметила она в беседе с журналистами. Читательница также дополнила, что закрыть больничный дистанционно не получилось и у ее молодого человека. «Я также хотела дистанционно оформить больничный молодому человеку, так как в нашей поликлинике большая очередь на несколько часов. Позвонила в 122, спросила, как оформить больничный дистанционно. Мне ответили, что никаких указаний по этому поводу не поступало. Максимум, что они могут сделать — направить заявку в поликлинику, чтобы приехал врач. Эта заявка рассматривается 3-4 дня», — добавила женщина. Для получения комментария URA.RU обратилось в пресс-службу Министерства здравоохранения РФ. На момент публикации ответа от ведомства не поступало. В пресс-службе Дмитрия Чернышенко журналистам агентства пояснили, что проблема с электронными больничными уже поднималась на одном из последних совещаний. «Чернышенко поручил Минздраву совместно с Минцифры в кратчайшие сроки наладить эту работу, чтобы снизить нагрузку людям на поликлиники и облегчить жизнь граждан, которые в ряде субъектов стоят в очередях на прием к врачу. Он также отметил, что Минцифры проработан вопрос по организации обратных звонков операторов в случае недозвона в службу 122», — отметили в пресс-службе. В начале февраля этого года сообщалось, что Роспотребнадзор и Минздрав РФ изменили порядок лечения для больных коронавирусом. Так, теперь пациент с признаками ОРВИ или коронавируса может получить листок временной нетрудоспособности без посещения поликлиники. В соответствии с новым приказом Минздрава РФ, для этого ему достаточно получить дистанционную консультацию врача в поликлинике или обратиться на линию 122. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Жительница Екатеринбурга, заболевшая коронавирусом, не смогла закрыть электронный больничный, потому что такой возможности у сферы здравоохранения пока нет несмотря на приказ Минздрава РФ об оказании медицинской помощи в период пандемии. Об этом женщина рассказала URA.RU. В пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, курирующего службу 122, журналистам агентства подтвердили наличие такой проблемы и сообщили, что замглавы правительства дал профильным министерствам указания решить ее. «Я вчера ушла на больничный, который оформляла в поликлинике. Сегодня, прочитав новость URA.RU, захотела узнать, смогу ли закрыть его дистанционно. По телефону 112 ничего по этому вопросу не сказали, попросили позвонить на 122. Позвонив на последний номер, я услышала, что все пока без изменений, больничный удастся закрыть или при личном присутствии или, если повезет — при вызове врача. Как мне объяснили по телефону, „у них там что-то куда-то не подгрузилось“. Поэтому дистанционный больничный пока недоступен», — отметила она в беседе с журналистами. Читательница также дополнила, что закрыть больничный дистанционно не получилось и у ее молодого человека. «Я также хотела дистанционно оформить больничный молодому человеку, так как в нашей поликлинике большая очередь на несколько часов. Позвонила в 122, спросила, как оформить больничный дистанционно. Мне ответили, что никаких указаний по этому поводу не поступало. Максимум, что они могут сделать — направить заявку в поликлинику, чтобы приехал врач. Эта заявка рассматривается 3-4 дня», — добавила женщина. Для получения комментария URA.RU обратилось в пресс-службу Министерства здравоохранения РФ. На момент публикации ответа от ведомства не поступало. В пресс-службе Дмитрия Чернышенко журналистам агентства пояснили, что проблема с электронными больничными уже поднималась на одном из последних совещаний. «Чернышенко поручил Минздраву совместно с Минцифры в кратчайшие сроки наладить эту работу, чтобы снизить нагрузку людям на поликлиники и облегчить жизнь граждан, которые в ряде субъектов стоят в очередях на прием к врачу. Он также отметил, что Минцифры проработан вопрос по организации обратных звонков операторов в случае недозвона в службу 122», — отметили в пресс-службе. В начале февраля этого года сообщалось, что Роспотребнадзор и Минздрав РФ изменили порядок лечения для больных коронавирусом. Так, теперь пациент с признаками ОРВИ или коронавируса может получить листок временной нетрудоспособности без посещения поликлиники. В соответствии с новым приказом Минздрава РФ, для этого ему достаточно получить дистанционную консультацию врача в поликлинике или обратиться на линию 122.