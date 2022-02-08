08 февраля 2022
07 февраля 2022

Челябинцы рассказали, что их раздражает при приеме на работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Трудовая книжка Российской Федерации. Екатеринбург, трудовая книжка, вакансии, трудоустройство, работа
Челябинцев раздражает целый ряд факторов при проведении собеседований Фото:

Жители Челябинской области недовольны качеством организуемых работодателями собеседованиями. Согласно исследованию сервиса по поиску работы «Зарплата.ру», горожан раздражает целый ряд факторов.

«22% челябинцев раздражает вопрос „Кем вы видите себя через 5 лет?“. Также горожане недовольны, когда работодатель не дает обратной связи, и проводит многоэтапные собеседования», — говорится в исследовании сервиса.

Специалисты добавляют, что в список раздражающих факторов при трудоустройстве челябинцы также включили оговорки со стороны работодателей о «черной зарплате» и недовольство возрастом кандидатов. Жители признались, что после таких интервью не всегда готовы принять предложение о работе.

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Жители Челябинской области недовольны качеством организуемых работодателями собеседованиями. Согласно исследованию сервиса по поиску работы «Зарплата.ру», горожан раздражает целый ряд факторов. «22% челябинцев раздражает вопрос „Кем вы видите себя через 5 лет?“. Также горожане недовольны, когда работодатель не дает обратной связи, и проводит многоэтапные собеседования», — говорится в исследовании сервиса. Специалисты добавляют, что в список раздражающих факторов при трудоустройстве челябинцы также включили оговорки со стороны работодателей о «черной зарплате» и недовольство возрастом кандидатов. Жители признались, что после таких интервью не всегда готовы принять предложение о работе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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