Челябинцы рассказали, что их раздражает при приеме на работу

Челябинцев раздражает целый ряд факторов при проведении собеседований Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Челябинской области недовольны качеством организуемых работодателями собеседованиями. Согласно исследованию сервиса по поиску работы «Зарплата.ру», горожан раздражает целый ряд факторов.

«22% челябинцев раздражает вопрос „Кем вы видите себя через 5 лет?“. Также горожане недовольны, когда работодатель не дает обратной связи, и проводит многоэтапные собеседования», — говорится в исследовании сервиса.

Специалисты добавляют, что в список раздражающих факторов при трудоустройстве челябинцы также включили оговорки со стороны работодателей о «черной зарплате» и недовольство возрастом кандидатов. Жители признались, что после таких интервью не всегда готовы принять предложение о работе.